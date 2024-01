Skift af investeringsforvaltningsselskab for Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest (”Foreningen”) offentliggjorde den 29. september 2023 en selskabsmeddelelse vedr. skift af Investeringsforvaltningsselskab til Jyske Invest Fund Management A/S. Dette skete efter Foreningen i juni 2023 meddelte, at PFA Holdings bestyrelse havde indgået aftale om at sælge 100% af aktierne i PFA Bank A/S - der er distributør af Foreningen - til Jyske Bank A/S.

Jyske Bank koncernen og BankInvest har efterfølgende foreslået Foreningen en løsning, hvor BI Management A/S udpeges som investeringsforvaltningsselskab, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S udpeges som porteføljeforvalter på alle afdelinger undtagen PFA Invest Danske Aktier, som varetages af Jyske Bank A/S.

Foreningens bestyrelse har efter en gennemgang af forslaget besluttet at udpege BI Management A/S som investeringsforvaltningsselskab og BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S som porteføljeforvalter på alle afdelinger undtagen PFA Invest Danske Aktier, hvor Jyske Bank A/S skal være porteføljeforvalter. PFA Bank A/S vil fortsat være distributør. Beslutningen er truffet for at sikre kontinuitet for investorerne, der med denne løsning i al væsentlighed kan sikres en fastholdelse af den nuværende prissætning i en længere periode. Det vurderes at være i investorernes interesse.

Bestyrelsens beslutning forudsætter enighed om de juridiske, finansielle og kommercielle vilkår i aftalen med BI Management A/S, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og Jyske Bank A/S, der dog i al væsentlighed skal svare til den nugældende aftale med PFA Asset Management A/S.

Finanstilsynet skal godkende valget af BI Management A/S som nyt investeringsforvaltningsselskab for Foreningen, før det træder i kraft. Det forventes at ske senest ved udgangen af Q2 2024.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Rasmus Bessing.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen PFA Invest