Fairspace lève 300 000 euros pour soutenir son projet

Fairspace, une startup qui offre une solution clé en main aux entreprises et collectivités qui souhaitent aménager et meubler de façon durable leurs espaces de travail, vient de finaliser sa levée de fonds participative réalisée sur la plateforme Tudigo pour initier une nouvelle phase de sa stratégie de croissance.

Fairspace souhaite révolutionner le secteur de l’aménagement des espaces de travail en s’appuyant notamment sur les notions de réemploi, d’écoconception ou encore d’upcycling. Ces différentes approches lui permettent de proposer une offre vertueuse, sur mesure et adaptée aux nouveaux usages en matière d’espaces de travail. D’ores et déjà, plus de 100 entreprises et acteurs publics ont fait appel aux équipes de Fairspace pour répondre à leurs projets.

Fort de cette levée de fonds, Fairspace, qui a démontré la pertinence et la rentabilité de son modèle, souhaite accélérer sa croissance et étoffer son portefeuille d’offres pour accompagner ses clients dans la réalisation de projets d’aménagement professionnels toujours plus écoresponsables. À travers cette levée de fonds, Fairspace entend également compléter ses équipes et déployer à grande échelle son offre auprès des organisations de taille à l’échelle nationale. Une partie des investissements sera aussi utilisée pour déployer de nouveaux partenariats avec des acteurs complémentaires qui s’intégreront au sein de la chaine de valeur et de l’offre de la Startup.

Florian CLAVEL et Marion DÉSERT, co-fondateurs de Fairspace « Nous sommes fiers d’avoir pu dépasser l’objectif de levée de fonds que nous nous étions fixés et remercions chaleureusement les 95 investisseurs et Business Angels qui ont cru en notre projet. Nous bénéficions désormais de précieuses ressources que nous allons utiliser avec discernement pour lancer la phase 2 de notre plan de croissance. L’aménagement de locaux professionnels est un marché particulièrement dynamique et en profond changement. Les entreprises ont bien pris conscience de la nécessité d’adopter des pratiques responsables et écologiques pour mener à bien leurs activités sans sacrifier à la qualité. »

Fairspace répond parfaitement à ce besoin et ambitionne de devenir le partenaire de référence des organisations qui souhaitent aménager des espaces de travail sur mesure, éco-conçus et créés en respectant les principes du réemploi et de l’économie circulaire.