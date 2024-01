Property Health Check sélectionne Urbanimmersive pour sa technologie de visites immersives 3D

SAINT-HUBERT, Québec, 22 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « la Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF), un fournisseur leader de solutions de visites immersives 3D pour le marketing immobilier, est heureux d'annoncer que la plus grande entreprise d'inspection en bâtiment d'Irlande, Property Health Check Ltd, a sélectionné Urbanimmersive pour sa technologie de visites immersives 3D.



Ce partenariat souligne l'innovation et l'excellence d'Urbanimmersive dans le secteur des technologies immersives 3D. L’utilisation de la technologie de visites immersives 3D d’Urbanimmersive dans le cadre d’inspections de bâtiments représente une nouvelle opportunité d’affaires importante pour Urbanimmersive. Urbanimmersive prévoit qu'une mise en œuvre réussie auprès cette entreprise d'inspection entraînera un intérêt et une adoption accrus parmi d'autres entreprises oeuvrant dans ce marché alors qu’Urbanimmersive y vise à devenir un joueur clé.

« Bien que notre objectif principal ait été de créer des solutions de visites 3D de pointe pour le marché du marketing immobilier, il est devenu évident que nous avions également développé une solution idéale pour un autre segment de marché d’envergure, soit celui de l'inspection de bâtiments. Ce nouveau partenariat marque une étape importante pour Urbanimmersive et nous avons l'intention de bâtir sur cette opportunité afin de faire évoluer et changer les façons de faire dans le marché de l’inspection de bâtiments à l'échelle mondiale », a déclaré François-Hugues Liberge, Vice-président exécutif d'Urbanimmersive.

« Au cours des derniers mois, notre équipe de direction a mené des recherches intensives sur la technologie de visites 3D et les plans d'étage 2D. Cette recherche nous a amené à conclure qu'Urbanimmersive était le meilleur partenaire pour Property Health Check et que sa technologie nous aidera à accroître nos activités et maintenir notre position de leader dans le marché de l’inspection de bâtiment en Irlande », a mentionné Peter Sweeney, propriétaire de Property Health Check.

La technologie 3D d'Urbanimmersive permet aux inspecteurs de créer rapidement et facilement des modèles 3D très détaillés et interactifs de bâtiments, à l'aide de n'importe quelle caméra 360 standard. Ces modèles 3D facilitent une analyse complète qui va au-delà des méthodes d'inspection traditionnelles, offrant aux clients non seulement une expérience immersive, mais également un plan d'étage 2D et un contenu visuel détaillé. Cela enrichit les rapports d’inspection et offre une compréhension plus approfondie de leurs investissements immobiliers potentiels, améliorant ainsi le processus décisionnel global.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos de Property Health Check

Property Health Check Ltd, fondée en 2001, est une entreprise d'inspection de bâtiments expérimentée fournissant ses services à travers toute l'Irlande, spécialisée dans les études structurelles avant achat et ayant desservi plus de 20 000 clients au fil des années.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :

Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction par intérim et Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com