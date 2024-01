Notice to Extraordinary General Meeting

22. januar 2024

Meddelelse nr. [361]

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

For den ekstraordinære generalforsamling i Rovsing A/S

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet") på Selskabets adresse, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup

tirsdag, den 13. februar 2024 kl. 15.00

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Forslag om valg af bestyrelse

De fuldstændige forslag er som følger:

Ad 2: Forslag om valg af bestyrelse

Bestyrelsesformand, Michael Hove, samt bestyrelsesmedlem, Jakob Færch Bendtsen, har dags dato meddelt Selskabet, at de ønsker at udtræde af Selskabets bestyrelse for at give plads til repræsentanter fra det nye ejerkonsortium.

Bestyrelsesformand Michael Hove udtaler: ”Med den nyligt veloverståede kapitalrejsning og refinansiering samt en stærk ordrebog videregiver vi selskabet i rigtig god stand. Selskabet er kommet flot igennem sin turnaround, er velkapitaliseret, og derfor er tiden den rette for Jakob og jeg til at overlade stafetten til nye friske kræfter, som kan fortsætte selskabets lønsomme vækstrejse og udvikling”.

Adm. Direktør Hjalti Pall Thorvardarson udtaler: ”På vegne af selskabet vil vi gerne benytte lejligheden for at takke både Michael Hove og Jakob Færch Bendtsen for deres store arbejde igennem årene for at bringe Rovsing tilbage på rette vej. Uden deres kompetencer og engagement ville selskabet ikke ville være nået til det sted, det er i dag. Vi er glade for, at Ulrich Beck forsætter, som giver en stærk kontinuitet og erfaring. De nye kandidater til bestyrelsen repræsenterer en styrket aktionærstruktur, øget fokus på investor relations og tilføjelse af yderligere rumfarts- og industriel erfaring for at støtte Rovsing’s ambitioner for vækst”.

Som følge af bestyrelsesmedlemmernes beslutning om at udtræde af bestyrelsen, stiller bestyrelsen forslag om, at følgende kandidater vælges som nye medlemmer til Selskabets bestyrelse:

Kim Brangstrup

Jean Marcel Dühring

Michael Lumholt

Carsten Jørgensen

Informationer om kandidaterne er vedlagt som bilag til indkaldelsen.

Nye kandidater til Selskabets bestyrelse opfordres til at give meddelelse herom til Selskabet inden registreringsdatoen, mandag den 6. februar 2024, kl. 23.59.

Vedtagelse

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2 kræver simpelt flertal.

Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 5.619.420 fordelt på aktier á nominelt DKK 10,00, der hver giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer

I henhold til vedtægternes pkt. 12.2 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren enten er blevet noteret for i ejerbogen eller for hvilke aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Kun personer, der er aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er mandag den 6. februar 2024, kl. 23.59

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal således anmode om adgangskort senest den 9. februar 2024 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via e-mail til shu@rovsing.dk, på tlf. 53 39 18 92 eller ved fremsendelse af tilmeldingsblanket.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om adgangskort senest tre dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 9. februar 2024 kl. 23:59, samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer kan udpege en fuldmægtig via e-mail til shu@rovsing.dk eller ved fremsendelse af fuldmagtsformular i udfyldt og underskreven stand til Rovsing A/S, Ejby Industrivej 34-38, 2600 Glostrup. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 9. februar 2024 kl. 23.59.

Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, returneres brevstemmeblanketten i udfyldt og underskreven stand, så den er Selskabet i hænde senest den 9. februar 2024 kl. 23.59 enten per almindelig post eller e-mail til shu@rovsing.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til Selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål bedes fremsendt senest den 6. februar 2024 til følgende e-mailadresse: shu@rovsing.dk. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 22. januar 2024 blive gjort tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations. Navnenoterede aktionærer, der har ladet sig registrere med e-mail i ejerbogen, får automatisk tilsendt indkaldelse med tilhørende tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket til generalforsamlingen.

22. januar 2024

Rovsing A/S

Bestyrelsen

Bilag

1) Blanketter til bestilling af adgangskort

2) Fuldmagtsafgivelse

3) Brevstemmeafgivelse

4) Oplysninger om bestyrelseskandidater

