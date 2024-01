Lannion, le 22/01/2024 – 17h45

LUMIBIRD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023 :

42 985 titres

125 940,43 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 33 368 titres 451 805,22 EUR 276 transactions VENTE 29 664 titres 403 863,58 EUR 209 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

39 281 titres

177 411,35 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5 683 titres

319 729,50 euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous :

Publication du CA annuel 2023 le 29/01/2024, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d’affaires en 2022 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Annexe : détail des opérations journalières

LBIRD FP



Achats Vente nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros Total 276 33 368 451 805,22 209 29 664 403 863,58 03/07/2023 2 371 5 439,08 1 1 14,88 04/07/2023 2 361 5 256,20 1 1 14,60 05/07/2023 2 2 29,12 1 1 14,56 06/07/2023 2 291 4 272,06 1 1 14,86 07/07/2023 3 593 8 586,58 1 1 14,66 10/07/2023 2 82 1 181,00 1 1 14,60 11/07/2023 1 1 14,58 1 1 14,58 12/07/2023 3 591 8 556,88 1 1 14,68 13/07/2023 1 1 14,56 1 1 14,56 14/07/2023 3 312 4 430,52 1 1 14,40 17/07/2023 3 431 6 024,60 1 1 14,20 18/07/2023 2 301 4 159,94 1 1 13,94 19/07/2023 3 541 7 367,64 1 1 13,64 20/07/2023 1 1 13,66 1 1 13,66 21/07/2023 2 4 54,10 1 1 13,66 24/07/2023 1 1 13,56 1 1 13,56 25/07/2023 1 1 14,06 6 1 741 24 615,48 26/07/2023 1 1 14,80 9 2 931 44 178,60 27/07/2023 3 741 10 999,00 1 1 15,00 28/07/2023 2 320 4 787,34 2 9 137,34 31/07/2023 1 1 15,30 1 1 15,30 01/08/2023 2 12 182,16 2 241 3 735,18 02/08/2023 2 81 1 242,76 1 1 15,56 03/08/2023 1 1 15,40 1 1 15,40 04/08/2023 1 1 15,32 1 1 15,32 07/08/2023 1 1 15,50 1 1 15,50 08/08/2023 1 1 15,30 1 1 15,30 09/08/2023 2 311 4 708,74 1 1 15,34 10/08/2023 1 1 15,30 2 401 6 135,30 11/08/2023 1 1 15,38 2 2 30,76 14/08/2023 1 1 15,26 1 1 15,26 15/08/2023 1 1 15,20 1 1 15,20 16/08/2023 1 1 15,32 1 1 15,32 17/08/2023 1 1 15,32 2 241 3 740,12 18/08/2023 1 1 15,48 2 40 619,20 21/08/2023 1 1 15,20 1 1 15,20 22/08/2023 1 1 15,38 2 201 3 103,38 23/08/2023 1 1 15,50 1 1 15,50 24/08/2023 1 1 15,32 2 202 3 126,80 25/08/2023 1 1 15,34 1 1 15,34 28/08/2023 4 1 141 17 302,50 1 1 15,50 29/08/2023 1 1 14,90 1 1 14,90 30/08/2023 2 361 5 386,14 1 1 14,94 31/08/2023 2 2 29,68 1 1 14,84 01/09/2023 1 1 15,04 1 1 15,04 04/09/2023 1 1 14,90 1 1 14,90 05/09/2023 1 1 14,90 2 401 6 030,90 06/09/2023 1 1 15,08 2 277 4 204,76 07/09/2023 1 1 15,16 1 1 15,16 08/09/2023 4 1 161 17 334,70 1 1 15,10 11/09/2023 9 1 992 28 501,26 2 2 29,62 12/09/2023 4 891 12 745,86 2 2 29,32 13/09/2023 5 1 001 14 048,70 1 1 14,30 14/09/2023 4 551 7 436,72 1 1 13,72 15/09/2023 1 1 14,20 6 1 861 26 456,20 18/09/2023 3 561 7 769,80 2 254 3 591,42 19/09/2023 1 1 14,00 1 1 14,00 20/09/2023 4 684 9 436,62 1 1 13,96 21/09/2023 4 781 10 667,28 1 1 13,68 22/09/2023 3 451 6 111,24 2 473 6 546,32 25/09/2023 5 891 11 916,30 1 1 13,50 26/09/2023 1 1 13,30 1 1 13,30 27/09/2023 1 1 13,40 6 1 981 26 929,80 28/09/2023 1 1 14,30 3 981 14 095,90 29/09/2023 2 2 28,76 1 1 14,50 02/10/2023 4 891 12 567,66 2 491 7 099,86 03/10/2023 1 1 13,96 2 491 7 001,36 04/10/2023 1 1 14,26 2 2 28,52 05/10/2023 1 1 14,08 1 1 14,08 06/10/2023 1 1 13,92 2 591 8 356,52 09/10/2023 2 3 41,94 1 1 13,98 10/10/2023 1 1 13,98 1 1 13,98 11/10/2023 2 171 2 387,20 1 1 14,00 12/10/2023 3 276 3 817,04 1 1 13,94 13/10/2023 2 4 55,52 3 1 121 16 058,28 16/10/2023 2 2 28,70 2 219 3 188,54 17/10/2023 1 1 14,46 1 1 14,46 18/10/2023 6 1 431 20 049,20 1 1 14,40 19/10/2023 5 800 10 807,00 1 1 13,66 20/10/2023 2 151 2 029,60 1 1 13,60 23/10/2023 2 151 2 014,40 1 1 13,40 24/10/2023 4 634 8 424,68 1 1 13,40 25/10/2023 1 1 13,70 2 601 8 233,70 26/10/2023 1 1 13,64 2 448 6 209,06 27/10/2023 4 512 6 992,76 2 273 3 811,08 30/10/2023 2 137 1 865,94 1 1 13,62 31/10/2023 3 152 2 073,24 1 1 13,68 01/11/2023 1 1 13,74 2 2 27,48 02/11/2023 1 1 13,72 2 601 8 293,72 03/11/2023 4 412 5 631,78 2 591 8 273,80 06/11/2023 3 431 5 840,02 1 1 13,62 07/11/2023 4 811 10 677,84 1 1 13,44 08/11/2023 1 1 12,90 2 601 7 884,90 09/11/2023 2 151 1 963,26 1 1 13,26 10/11/2023 1 1 13,30 2 3 39,90 13/11/2023 2 40 524,98 1 1 13,30 14/11/2023 1 1 13,10 1 1 13,10 15/11/2023 1 1 13,28 2 552 7 330,56 16/11/2023 1 1 13,34 2 31 413,54 17/11/2023 4 841 11 040,68 1 1 13,16 20/11/2023 3 391 5 110,18 1 1 13,38 21/11/2023 1 1 12,96 1 1 12,96 22/11/2023 2 141 1 816,34 1 1 13,14 23/11/2023 1 1 13,12 2 2 26,24 24/11/2023 2 141 1 821,80 1 1 13,00 27/11/2023 5 921 11 580,96 2 109 1 427,76 28/11/2023 1 1 12,48 3 716 9 027,58 29/11/2023 1 1 12,96 2 621 8 048,16 30/11/2023 3 344 4 400,74 1 1 12,86 01/12/2023 1 1 13,08 2 621 8 122,68 04/12/2023 1 1 13,12 2 601 7 993,12 05/12/2023 2 161 2 119,00 2 601 8 077,40 06/12/2023 4 881 11 433,12 1 1 13,12 07/12/2023 4 831 10 402,90 1 1 12,70 08/12/2023 2 151 1 821,10 1 1 12,10 11/12/2023 3 210 2 523,70 1 1 12,06 12/12/2023 1 1 12,06 2 21 258,06 13/12/2023 1 1 12,12 4 1 581 19 734,52 14/12/2023 1 1 12,60 5 1 761 22 899,60 15/12/2023 15 3 615 42 947,28 4 1 358 15 279,00 18/12/2023 1 1 11,60 4 1 561 18 266,00 19/12/2023 1 1 11,88 2 581 6 937,08 20/12/2023 3 541 6 454,02 1 1 12,02 21/12/2023 3 531 6 271,38 1 1 11,98 22/12/2023 3 424 4 942,40 2 591 7 056,54 25/12/2023 0 0 0,00 0 0 0,00 26/12/2023 0 0 0,00 0 0 0,00 27/12/2023 2 126 1 496,90 1 1 11,90 28/12/2023 2 82 975,90 1 1 12,00 29/12/2023 1 1 12,20 2 2 24,40

