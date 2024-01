Transgene annonce la nomination de James Wentworth comme Directeur du Business Development

Strasbourg, France – Le 22 janvier 2023, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce la nomination de James Wentworth, PhD, MBA, au poste de Directeur du Business Development (Chief Business Officer) et membre du comité de direction, avec effet immédiat. James Wentworth est en charge de la définition, de la supervision et de la mise en œuvre de la stratégie de Business Development de Transgene, les affaires commerciales, ainsi que de la stratégie partenariale.

Le Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene, commente : « Je suis heureux d’accueillir James à un moment décisif pour Transgene qui développe de nouvelles immunothérapies, avec notamment un vaccin néoantigénique individualisé contre le cancer. La réussite de notre stratégie de Business Development est cruciale pour atteindre nos objectifs. Les solides connaissances et l’expérience de James seront précieuses pour continuer à construire des collaborations fructueuses. »

James Wentworth a plus de quinze ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et la biotechnologie, avec un parcours réussi en Business Development et stratégie commerciale. Récemment, James était Directeur du Business Development et de la Stratégie chez Adaptimmune, une société de biotechnologie cotée au NASDAQ, spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires basées sur les récepteurs des cellules T (TCR) pour les tumeurs solides. Il était alors responsable de la gestion des partenariats pharmaceutiques, des collaborations et transactions, des projets de développement d’entreprise et du développement de la stratégie commerciale. Il a également dirigé le département de veille concurrentielle.

Avant de rejoindre Adaptimmune, James a travaillé avec des sociétés de biotechnologie au stade de développement chez inVentiv Health (aujourd’hui Syneos Health), chez Shire, en contribuant au développement de produits à la suite d’une fusion-acquisition, et géré des lancements commerciaux sur les marchés européens pour ViroPharma Europe.

James est titulaire d’une licence et d’un doctorat en pharmacologie de l’Université de Bristol ainsi que d’un MBA de l’International Institute for Management Development (IMD), à Lausanne, en Suisse.

Le Dr James Wentworth, Directeur du Business Development ajoute : « C’est un honneur pour moi de rejoindre Transgene en cette période passionnante et de travailler au sein du comité de direction pour contribuer au succès de Transgene. La société a franchi de nombreuses étapes importantes au cours de l’année écoulée et je suis enthousiaste à l’idée de contribuer à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance par le biais de nouveaux partenariats et de nouvelles collaborations. Transgene bénéficie d’un positionnement unique grâce à sa technologie innovante et ses plateformes. Avec de premières données prometteuses issues de son portefeuille d’immunothérapies en phase clinique, Transgene a le potentiel pour répondre à des besoins majeurs pour le traitement des tumeurs solides et transformer ainsi la vie des patients. »

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies en développement clinique : TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®, TG4001, un vaccin thérapeutique développé dans les cancers HPV-positifs, ainsi que BT-001, et TG6050, deux virus oncolytiques basés sur le virus breveté de la plateforme Invir.IO®.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.fr . Suivez-nous sur X (ex-Twitter) : @TransgeneSA et LinkedIn : @Transgene

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

