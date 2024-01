COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: HAUSSE DE 18,3% DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2023-2024 À 94,1 M€

Communiqué de presse

Lesquin, 22 janvier 2024, 18h00

HAUSSE DE 18,3% DU CHIFFRE D’AFFAIRES

DU 3ème TRIMESTRE 2023-2024 À 94,1 M€

CROISSANCE FORTE DE LA RENTABILITE ATTENDUE SUR L’EXERCICE

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre de son exercice 2023-2024 (période du 1er octobre au 31 décembre 2023).

IFRS – M€ 2023-24



2022-23



Variation



Chiffre d’affaires (non audité) 3ème Trimestre (octobre-décembre) 94,1 79,5 +18,3% Nacon Gaming 59,0 41,1 +43,3% Bigben Audio / Telco 35,1 38,4 -8,6% Cumul 9 mois (avril - décembre) Chiffre d'Affaires (non IFRS) 225,2 218,1 +3,2% Nacon Gaming 129,7 118,7 +9,3% Reclassement cession partielle Gollum -3,0 Bigben Audio / Telco 95,4 99,4 -4,0% Chiffre d'Affaires (IFRS) 222,2 218,1 +1,9%

Sur le troisième trimestre 2023/24, NACON Gaming affiche une activité en forte progression à 59,0 M€.

JEUX : Cette activité enregistre une excellente performance avec un chiffre d’affaires en hausse de 74,3%.

L’activité Catalogue (nouveaux jeux) s’établit à 20,7 M€ soit +102,2%. Cette augmentation s’explique notamment par le vif succès (record historique) de Robocop : Rogue City TM qui obtient un User Score de 92% sur Steam et par les bonnes ventes de Cricket 24 : Official Game of The Ashes TM.

Le Back Catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) affiche également une croissance forte, boostée par le développement du parc de consoles et par la signature d’un contrat significatif. Son chiffre d’affaires ressort en progression de 42,1% à 12,6 M€.

ACCESSOIRES : Le chiffre d’affaires de cette activité s’inscrit à 23,9 M€, en hausse de 17,1%. Les nouveaux produits sortis en octobre dernier, le casque gaming RIG 600 PRO et la manette REVOLUTION 5 PRO, bénéficient d’un excellent référencement chez les distributeurs spécialisés et d’un bon démarrage des ventes.

BIGBEN – Audio-Video/Telco réalise sur le trimestre un chiffre d’affaires de 35,1 M€.

ACCESSOIRES MOBILES : Dans un marché européen du smartphone en nette diminution sur les volumes, le chiffre d’affaires accessoires mobiles est en repli de seulement 7% à 26,4 M€. La gamme Force positionnée sur le segment « Premium » progresse de plus de 30% et permet ainsi à l’activité d’afficher une bonne résistance. Le mix-produits, plus favorable, devrait permettre également d’améliorer le taux de marge.

AUDIO-VIDEO : Le chiffre d’affaires de cette activité s’établit à 8,7 M€ sur le trimestre contre 9,9 M€ sur la même période de l’an dernier.

Il est à noter que l’activité audio affiche un chiffre d’affaires cumulé en progression d’environ 2%.

Perspectives 2023-2024 : Croissance forte attendue du résultat opérationnel

Comme annoncé, la seconde partie de l’exercice 2023-2024 sera marquée par une activité éditoriale riche avec la sortie de plus d’une dizaine de jeux sur la période.

Ainsi après le lancement de War Hospital le 11 janvier et l’excellent démarrage du jeu New Cycle sorti le 18 janvier et édité par le studio Daedalic, le 4ème trimestre devrait voir la sortie notamment de :

Test Drive Unlimited: Solar Crown TM,

Taxi Life,

Garden Life,

Welcome to Paradize,

Crown Wars the Black Prince,

…

Le Back Catalogue, malgré un effet de base élevé, maintiendra une bonne dynamique.

Enfin, l’activité Accessoires bénéficiera du succès des produits lancés récemment.

De son côté BIGBEN Audio-Vidéo/Telco continuera de gagner des parts de marché dans le domaine du mobile en bénéficiant de sa position sur le segment « premium » et du caractère innovant de ses produits. A ce titre, les écouteurs sans fil FORCE PLAY 2 ont été élus « produit de l’année 2024 ».

Par ailleurs, plusieurs nouvelles gammes sortiront sur la fin de l’exercice et notamment la prise parafoudre FORCE POWER LITE ainsi que le nouveau chargeur FORCE POWER GaN 30w labellisé origine France garantie.

Dans le domaine de l’Audio/video, la gamme COSY de Thomson, réalise de bonnes performances et continue son déploiement tant en France qu’en Europe.

Compte tenu des tendances attendues sur l’ensemble du 2ème semestre, le Groupe confirme ses perspectives de croissance forte du résultat opérationnel pour l’exercice 2023-2024.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023-24 : 29 avril 2024

