Kering : Acquisition d'un actif immobilier prestigieux sur la Cinquième Avenue à New York

Communiqué - Acquisition d'un actif immobilier sur la Cinquième Avenue de New York 220124

22 janvier 2024

ACQUISITION D'UN ACTIF IMMOBILIER PRESTIGIEUX

SUR LA CINQUIÈME AVENUE À NEW YORK

Kering annonce aujourd'hui l'acquisition d’un actif immobilier prestigieux à New York, comprenant des espaces retail de luxe sur plusieurs niveaux, totalisant environ 10 700 m², situés au 715-717 Cinquième Avenue, à l’angle sud-est de la 56ème rue, pour un montant de 963 millions de dollars US (885 millions d'euros).

Avec cette transaction, Kering acquiert des emplacements retail exceptionnels sur l'une des avenues les plus emblématiques du monde. Cet investissement représente une nouvelle étape dans la stratégie immobilière sélective de Kering, visant à sécuriser des emplacements clés et hautement désirables pour ses Maisons. Outre les biens de premier plan récemment acquis avenue Montaigne et rue de Castiglione à Paris, le portefeuille immobilier du Groupe comprend des actifs emblématiques à Omotesando, à Tokyo, ainsi que l'Hôtel de Nocé, qui abrite la boutique historique de la Maison Boucheron à Paris. Conformément à sa stratégie financière de long-terme, Kering entend mettre en œuvre une approche disciplinée et flexible en matière de gestion de son portefeuille immobilier.

