SPIE_Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social - Janvier 2024

Le 22 janvier 2024

Information relative au nombre total de droits de vote

et d’actions composant le capital social

Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Place de cotation: Euronext-Paris

Compartiment: A

Code ISIN: FR0012757854

A la date mentionnée ci-dessous, le nombre total de droits de vote de SPIE SA est le suivant :













Date



Nombre total d’actions composant

le capital social











Nombre total de droits de vote







22 janvier 2024







166 468 112







193 659 766



Pour mémoire, les statuts de SPIE (article 14) prévoient une obligation de déclaration de franchissement de seuil à hauteur de 1 % du capital ou des droits de vote, ou de tout multiple de ce pourcentage.

10, avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, France

Tel : +33 (0)1 34 41 81 81

Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 78 240 012,64€ / RCS Pontoise 532 712 825 / SIRET 532 712 825 00027

