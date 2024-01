YPrime präsentiert eine neue Marke zur Lösung von Aspekten der Zuverlässigkeit in klinischen Studien

MALVERN, PA, Jan. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPrime, ein führender Wegbereiter von Technologien für klinische Studien, hat heute eine kühne Initiative zur Weiterentwicklung seiner Marke angekündigt, mit der das Unternehmen sein Engagement für die Bereitstellung modernster Lösungen zum Ausdruck bringt, die darauf ausgerichtet sind, klinische Studien zu optimieren und zu beschleunigen und die Zuverlässigkeit vom Studiendesign bis zum Abschluss der Datensammlung zu erhöhen. Diese strategische Aktualisierung umfasst eine lebendige visuelle Identität, ein neues Logo und eine klare Unternehmensmission und -vision, die eine fast zwei Jahrzehnte währende Tradition der Innovation und Partnerschaft im Bereich klinischer Studien unterstreicht.



„Innovation und Qualität sind die Markenzeichen von YPrime, die zu bedeutenden Fortschritten in der klinischen Forschung geführt haben. Da wir in die nächste Wachstumsphase eintreten, ist unsere neue Markenidentität ein hervorstechendes Merkmal unseres unermüdlichen Engagements für transformative klinische Studienerfahrungen“, sagte Jim Corrigan, Chief Executive Officer von YPrime. „Unser Ziel ist es, das Leben von Patienten und Ärzten zu erleichtern und pharmazeutischen und biopharmazeutischen Unternehmen aller Größenordnungen zu helfen, Lösungen für mehr Zuverlässigkeit zu schaffen.“

Klinische Studien sind unerlässlich, wenn es darum geht, lebensrettende Behandlungen für Patienten, ihre Familien und Betreuer zu entwickeln. Dennoch leidet die Branche nach wie vor unter einer schlechten operativen Leistung, was zu Verzögerungen bei der Zeitplanung, Problemen mit der Datenqualität und dem Nichterreichen der Ziele für die Patientenrekrutierung und -bindung führt. Solving for Certainty (Lösungen für mehr Zuverlässigkeit), der neue Slogan von YPrime, unterstreicht, dass sich das Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit Sponsoren und Auftragsforschungsinstituten (CROs) konzentriert, um das operative Ergebnis klinischer Studien zu verbessern.

„Der heutige Tag markiert einen entscheidenden Moment, in dem wir unser Engagement für die Überwindung von Hindernissen in der Branche durch flexible und patientenorientierte Technologie verstärken“, fuhr Corrigan fort. „Unsere Technologie-Suite, einschließlich eConsent, eCOA, IRT und Lösungen zur Patienteneinbindung, wurde speziell entwickelt, um viele der sich weiterentwickelnden Anforderungen auf dem Gebiet der Biowissenschaften zu erfüllen.“

Die Technologieplattform von YPrime ermöglicht Geschwindigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit für große und aufstrebende Pharmaunternehmen. YPrime lädt alle Stakeholder ein, die neu gestaltete Marke zu erkunden und sich mit den Lösungen zu beschäftigen, die die klinische Forschung verändern. Besuchen Sie dazu www.yprime.com.

