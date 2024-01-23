Pepperstone 宣布成为 AFC Asian Cup Qatar 2023™ 的地区合作伙伴

澳大利亚，墨尔本, Jan. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球知名外汇市场 (FX) 和差价合约 (CFD) 经纪商 Pepperstone 宣布与亚足联 (AFC) 建立令人兴奋的合作伙伴关系，成为 AFC Asian Cup Qatar 2023™ 的官方地区合作伙伴。AFC Asian Cup Qatar 2023™ 于 1 月 12 日拉开帷幕，万众期待的决赛定于 2024 年 2 月 10 日举行。



Pepperstone 首席执行官 Tamas Szabo 先生对与亚足联的合作表示了兴奋之情，他说道：“我们很高兴能与 AFC Asian Cup Qatar 2023™ 携手合作，这项赛事在整个地区引起了数百万人的共鸣。

在 Pepperstone，我们选择与志同道合的组织合作，这些组织专注于共同的动力和对成功的承诺。就像商人一样，我们的体育合作伙伴能够在喧嚣中保持冷静，并抓住机遇。”

亚足联秘书长 Datuk Seri Windsor John 说：“亚足联很高兴欢迎 Pepperstone 成为 AFC Asian Cup Qatar 2023™ 的地区合作伙伴。此次合作彰显了亚洲大陆最负盛名的男子锦标赛日益增长的声望，我们感谢 Pepperstone 对亚洲足球的信任。”

关于亚足联 (AFC)

亚洲足球联合会 (AFC) 是亚洲足球的管理机构，也是国际足联 (FIFA) 的六个联合会之一。AFC 成立于 1954 年，总部设在马来西亚吉隆坡，由 47 个成员协会组成。

AFC 举办的 AFC Asian Cup™、AFC Women's Asian Cup™ 和 AFC Futsal Asian Cup™ 是洲际国家队足球和五人制足球的旗舰赛事，而 AFC Champions League™ 则是亚洲俱乐部的顶级赛事，吸引着数百万球迷在整个欧洲大陆和其他地区欣赏这项美丽的比赛。

关于 Pepperstone：Pepperstone 成立于 2010 年，现已发展成为一家屡获殊荣的在线全球外汇市场和差价合约经纪商，以向全球数以万计的客户提供卓越的客户服务和提款服务而著称。Pepperstone 的子公司遍布全球，并受到澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC)、英国金融行为监管局 (FCA)、塞浦路斯证券交易委员会 (CySec)、巴哈马证券委员会 (SCB)、迪拜金融服务管理局 (DFSA)、德国联邦金融监管局 (BaFin) 和肯尼亚资本市场管理局 (CMA) 的监管。

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