iThemba LABS prêt à produire du strontium-82 et du germanium-68 avec un Cyclone® 70 d'IBA

Cyclotron de 70 MeV désormais pleinement opérationnel suite à la finalisation des tests d’acceptation.



Louvain-la-Neuve, Belgique, le 23 janvier 2024 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et des solutions de production de radiopharmaceutiques, annonce aujourd’hui que le système Cyclone® 70 installé au laboratoire iThemba pour les sciences basées sur les accélérateurs (iThemba LABS) au Cap, l'un des centres de la Fondation nationale de la recherche d'Afrique du Sud. Le système a été entièrement mis en service permettant à iThemba LABS de commencer le transfert de la production de radioisotopes de leur accélérateur existant vers le nouveau système Cyclone® 70.

Les tests d'acceptation ont été achevés en décembre 2023, le cyclotron atteignant une puissance du faisceau (750µA) à pleine énergie. Ce cyclotron de 70 MeV sera dédié à la production de nouveaux isotopes médicaux utilisés principalement dans le diagnostic de maladies graves. La machine produira notamment du strontium-82 pour le diagnostic des maladies cardiovasculaires, ainsi que du germanium-68 pour l'imagerie par tomographie par émission de positrons (TEP).

Dr Le Roux Strydom, chef des opérations et du soutien technique de l'accélérateur à iThemba LABS, a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits du résultat de ce projet. La gestion du projet a été exceptionnelle et le fait d'avoir un accès direct aux experts d'IBA a ajouté une valeur significative à notre expérience. Notre confiance dans les systèmes à haute énergie d'IBA a été renforcée par démonstration de leur expertise, en particulier avec le cyclotron de 70 MeV. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre collaboration continue avec IBA, un leader avéré dans la technologie des cyclotrons. »

Bruno Scutnaire, président d'IBA RadioPharma Solutions, a ajouté : « Nous sommes fiers d’avoir démontré une nouvelle fois notre expertise en machine 70 MeV avec cette nouvelle installation réussie qui permet à iThemba LABS de démarrer la production de strontium-82 et d'autres radioisotopes. Cette dernière réalisation renforce notre position de leader dans la technologie des cyclotrons et témoigne de notre engagement à fournir des solutions innovantes pour répondre aux besoins de nos clients. À ce jour, six machines Cyclone® 70 MeV et plus de 35 cyclotrons de 30 MeV ont été installés dans le monde entier. Nous constatons un intérêt accru pour ces machines à haute énergie, motivé par un nombre croissant d'essais cliniques explorant de nouvelles molécules diagnostiques ou radiothérapeutiques. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT.

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos d’iThemba LABS

iThemba Laboratory for Accelerator Based Sciences (iThemba LABS), une installation de recherche nationale gérée par la National Research Foundation of South Africa, est une installation de recherche multidisciplinaire qui repose sur le développement, l'exploitation et l'utilisation d'accélérateurs de particules et d'équipements de recherche connexes. iThemba LABS est la plus grande entreprise de science fondamentale d'Afrique du Sud qui sonde la structure fondamentale et les origines de la matière, qui fait progresser notre compréhension de la matière condensée et qui renforce notre impact sur les besoins sociétaux tels que la médecine et l'environnement. En Afrique du Sud et à l'international, iThemba LABS est connu pour son leadership dans le développement des isotopes pour la science et la médecine. Dans les écoles et parmi les étudiants, iThemba LABS est une source d'inspiration, une voie professionnelle et une ressource pour l'apprentissage et le partage. Dans les milieux d'affaires, iThemba LABS est reconnu pour ses technologies avancées d'accélération et sa production d'isotopes médicaux. Dans le monde universitaire, iThemba LABS est connu comme le pôle régional pour les chercheurs universitaires sud-africains en physique des matériaux, des particules et du nucléaire.

