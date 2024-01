Lassila & Tikanoja Oyj

Sijoittajauutinen

23.1.2024 klo 9.00

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen 9.2.2024

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 9.2.2024 klo 8.00. Tiedote on julkistuksen jälkeen luettavissa yhtiön internetsivuilla www.lt.fi.

Lassila & Tikanoja järjestää puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 9.2. klo 10.30. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

Tilaisuus on englanninkielinen. Tilaisuutta isännöivät yhtiön toimitusjohtaja Eero Hautaniemi sekä talousjohtaja Valtteri Palin.

Puhelinkokous:



Voit rekisteröityä alla olevan linkin kautta osallistuaksesi puhelinkonferenssiin. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistumista varten. https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10012444

Webcast-lähetys:

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://lassila-tikanoja.videosync.fi/2023-q4

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

