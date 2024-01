ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – MUUTOKSET HALLITUS/JOHTO/TILINTARKASTUS

23.1.2024 KLO 9.00



Muutos Orion-konsernin johtoryhmässä – René Lindell on nimitetty Orionin talousjohtajaksi

René Lindell on nimitetty Orion-konsernin talousjohtajaksi 1.5.2024 alkaen. Hän aloittaa jo 1.4.2024 Executive Advisor -tehtävässä (30.4.2024 saakka) ja konsernin johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtaja Liisa Hurmeelle. Lindell toimii nykyisin Rovio Entertainment Oyj:n talousjohtajana. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri ja tekniikan tohtori.

Orionin nykyinen talousjohtaja Jari Karlson on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä Orionissa 30.4.2024 ja siirtyvänsä eläkkeelle.



Toimitusjohtaja Liisa Hurme:



”Haluan lämpimästi kiittää Jari Karlsonia hänen yli 20 vuotta kestäneestä urastaan ja panoksestaan Orionin talousjohtajana. Lisäksi hän on aiemmin vastannut pitkään johtoryhmätasolla myös Orionin eläinlääkeliiketoiminnasta. Jarin aikana yhtiömme on vakiintunut kansainväliseksi tuloshakuiseksi lääkeyritykseksi, jonka taloushallinto on kehittynyt vastaamaan kansainvälisiin vaatimuksiin ja sijoittajien odotuksiin. Hänen seuraajansa on hyvä jatkaa työtä eteenpäin.”

”On ollut etuoikeus työskennellä pitkään osaavien ja mukavien työtoverien kanssa niin kiinnostavalla ja samalla haastavalla toimialalla kuin lääketeollisuus. Orion on hieno yhtiö ja tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa”, Jari Karlson kommentoi.



Liisa Hurme jatkaa:



”Toivotan René Lindellin lämpimästi tervetulleeksi Orionin palvelukseen ja johtoryhmäämme toteuttamaan kasvustrategiaamme. Uskon, että Renén monipuolinen ja kansainvälinen kokemus eri toimialoilta niin taloudesta kuin strategia- ja liiketoimintakehityksestäkin on arvokasta, kun hän aloittaa työnsä Orionilla. Odotan innolla yhteistyötä hänen kanssaan.”

”Minulle on kunnia ja ilo liittyä Orionin johtoryhmään talousjohtajana. Toivon voivani myötävaikuttaa Orionin jatkuvaan kasvuun ja menestykseen alansa eturintamassa. Odotan innolla tapaamista ja työskentelyä kaikkien uusien kollegojeni kanssa”, René Lindell kuvailee.

LIITE: René Lindellin henkilötiedot



René Lindell

Syntynyt 1976

Suomen kansalainen

Koulutus:

Kauppatieteiden maisteri (Rahoitus), Hanken School of Economics, 2006

Tekniikan tohtori, tekninen fysiikka ja matematiikka, Aalto-yliopisto, 2005

Ura:



Rovio Entertainment Oyj

Talousjohtaja 2017–

Johtoryhmän jäsen 2016 alkaen

Strategiajohtaja sekä strategia- ja liiketoimintakehityksen johtaja, 2014–2017



Nokia Oyj

Strategiajohtaja 2011–2014



Boston Consulting Group

Liikkeenjohdon konsultti, 2006–2011



Aalto-yliopisto

Tutkija, Matalan lämpötilan laboratorio (Low Temperature Laboratory), 2001–2006



Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Olli Huotari

Johtaja, Corporate Functions



