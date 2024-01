HEPHAISTOS-Pharma sécurise un tour de table de €2 millions avec xista science ventures, la Fondation Fournier-Majoie et Noshaq

1er tour institutionnel pour HEPHAISTOS, en bonne voie pour amener son produit phare ONCO- Boost en clinique.

ONCO-Boost est une nouvelle classe d'immunostimulants transformant les tumeurs froides en tumeurs chaudes, augmentant ainsi l'efficacité d'autres thérapies, notamment les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires.

Orsay, France, le 23 janvier 2024. HEPHAISTOS-Pharma, société de biotechnologie développant des immunothérapies de nouvelle génération contre le cancer, a annoncé aujourd'hui avoir levé 2 millions d'euros pour financer l’industrialisation de sa production et faire progresser son candidat principal vers la clinique. La levée a été menée conjointement par xista science ventures et la Fondation Fournier- Majoie, avec la participation de Noshaq.

« La Fondation est très heureuse de faire partie d'HEPHAISTOS-Pharma grâce à cette augmentation de capital. L'équipe de qualité et dévouée au projet a développé un agoniste de TLR4 prometteur, dont l’effet systémique apportera aux oncologues une solution de premier ordre pour leurs patients atteints de cancer. Nous sommes impatients de voir l’entreprise introduire ce programme innovant en clinique. » a déclaré Jérôme Majoie, CEO et Président de la Fondation Fournier-Majoie.

« Noussommes très fiers d'être rejoints par des investisseurs institutionnels » a déclaré Frédéric CAROFF, PDG et co-fondateur d'HEPHAISTOS-Pharma. « Ils apportent les fonds nécessaires pour équilibrer nos financements non-dilutifs, mais aussi l'expertise et le réseau qui aideront à structurer l'entreprise. Ils joueront un rôle essentiel dans le succès d’HEPHAISTOS à mesure que nous amènerons notre plateforme en clinique. Nous remercions également nos investisseurs historiques et les nouveaux business angels d’Angels Santé qui ont rejoint le tour de table. »

Cette levée permettra à HEPHAISTOS d'industrialiser son procédé de fabrication et de préparer les phases cliniques, dans le but d'amener son premier candidat, ONCO-Boost, en clinique comme traitement des tumeurs solides avec un fort besoin médical non satisfait, en particulier les sarcomes, Ingrid Kelly, associée chez xista science ventures, a commenté que « HEPHAISTOS dispose d'un ensemble impressionnant de données précliniques, qui indiquent le fort potentiel de son agoniste TLR4, ONCO-Boost, pour lutter contre les tumeurs solides, en particulier en association avec des immunothérapies telles que les inhibiteurs de points de contrôle. »

La levée de fonds servira également à ouvrir une nouvelle filiale à Liège, en Wallonie. L’objectif sera de mettre à profit les installations et l’expertise locale de pointe pour explorer des applications supplémentaires et renforcer le pipeline d’HEPHAISTOS. « Nous sommes ravis d'attirer HEPHAISTOS pour développer une partie de ses activités dans notre écosystème local dynamique. Au milieu d'un paysage de marché difficile actuellement, Noshaq reste un pôle d'attraction pour les entreprises innovantes avec une approche disruptive et une direction de haut niveau », a déclaré Eric Brandt, responsable des investissements chez Noshaq.

Pièce jointe