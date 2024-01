Coors Light® amène une dose de chill au Grand match avec le retour de l'emblématique Train chill

TORONTO, 23 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tout le monde à bord! Le Train chill de Coors Light est officiellement de retour et cette année, c’est pour être la vedette de la toute première publicité personnalisée de Coors Light pour la diffusion canadienne du Grand match. Le Train chill laissera sa marque à travers le pays alors qu'il entreprendra un «voyage» à très grande vitesse vers le Grand match.



En 2005, l'emblématique Train chill de Coors Light a fait ses débuts, amenant une ambiance chill à travers l’Amérique du Nord. Après douze longues années d’absence, il fait un retour triomphal, traversant les Rocheuses pour propager des ondes positives d’un bout à l’autre du pays.

À partir du jeudi 1er février, le Train chill laissera ses traces ainsi qu’une précieuse cargaison sous la forme de prix épiques alors qu’il traversera Vancouver, Calgary et Toronto. Les Canadiens ayant l'âge légal de consommer de l'alcool qui trouveront les traces du train pourront courir la chance de gagner des prix instantanés sur place qui ne manqueront pas de donner des frissons pour le coup d'envoi du Grand match. Ces prix comprennent des ensembles pour la journée du match comprenant un téléviseur de 65 pouces et une carte-cadeau prépayée de 580 $, un mini-réfrigérateur Coors Light, une édition limitée de la marchandise du Train chill, et plus encore.

À partir du 28 janvier, les partisans admissibles âgés de plus de 21 ans partout au Canada peuvent s'inscrire pour courir la chance de gagner le grand prix ultime : un voyage à l'événement du Grand match 2025*. Les Canadiens peuvent visiter le site coorslight.ca/letrainchill pour obtenir de plus amples renseignements et courir la chance de gagner.

« Nous sommes ravis de ramener le train emblématique de Coors Light et de présenter le Train chill à la prochaine génération de partisans », a déclaré Leslie Malcolm, vice-présidente du marketing, Canada, pour Molson Coors Entreprise de boissons. «Coors Light a connu une croissance sans précédent au Canada au cours de la dernière année, devenant la première bière légère de qualité supérieure au pays. Nous capitalisons sur cet élan en 2024 en investissant dans notre toute première publicité et activation au Canada pour le Grand match, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'aider à offrir le Choix chill aux partisans de tout le pays.»

Au début du mois, Molson Coors Entreprise de boissons a annoncé que, pour la première fois, elle avait acheté une publicité canadienne pour le Grand match, avec une publicité sur mesure mettant en vedette la bière légère numéro 1 au Canada - Coors Light. Cette publicité sera diffusée lors de la retransmission canadienne du Grand match sur les ondes de CTV et TSN le 11 février 2024.

*Doit être âgé de 21 ans ou plus. Aucun achat n'est nécessaire. Une question d'habileté mathématique s'applique. Pour obtenir tous les détails du concours, visitez coorslight.ca/letrainchill.

À propos de Molson Coors Entreprise de boissons

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors produit des boissons qui unissent les gens dans tous les moments de la vie. De Coors Light, Miller Lite, Molson Trademark, Carling et Staropramen à Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Leinenkugel's Summer Shandy, Vizzy Hard Seltzer, Topo Chico Hard Seltzer, Simply Spiked Lemonade, Creemore Springs et plus encore, Molson Coors produit certaines des marques de bière les plus aimées et les plus emblématiques de tous les temps. Bien que l'histoire de l'entreprise soit ancrée dans la bière, Molson Coors offre un portefeuille moderne qui s'étend au-delà de l'allée de la bière avec des cocktails pétillants, du vin en canette, du kombucha, du cidre et plus encore.

Molson Coors Beverage Company est une société cotée en bourse qui exerce ses activités par l'intermédiaire de Molson Coors North America et de Molson Coors Europe, et qui est cotée à la bourse de New York et à la bourse canadienne (TAP). L'engagement de l'entreprise à rehausser les normes de l'industrie et à laisser une empreinte positive sur ses employés, ses consommateurs, ses communautés et l'environnement se reflète dans Notre bière imprimée et dans ses objectifs de développement durable pour 2025. Pour en savoir plus sur Molson Coors Beverage Company, visitez le site molsoncoors.com.

