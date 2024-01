RAPPEL | Invitation aux médias - Sommet de la santé durable : Une 2e édition à Québec et à Montréal pour repenser la santé publique

MONTRÉAL, 23 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après le succès de sa première édition en janvier 2023, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) organise la 2e édition du Sommet de la santé durable les 30 et 31 janvier 2024, à Montréal et à Québec.



Cet évènement phare, organisé par l’ASPQ avec le soutien de divers partenaires du milieu, réunira les esprits les plus innovants pour repenser collectivement les enjeux cruciaux de la santé publique et souligner l’importance de la prévention et de la promotion de la santé au Québec.

Au programme, une sélection pointue de conférences, de panels et de périodes d’échange avec le public, coanimés par Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ, et Hélène Laurendeau, nutritionniste renommée des médias. Une fois de plus, le Sommet permettra la réflexion autour des grands défis de santé du 21ème siècle, entre autres, la santé à tous les âges, le débordement du réseau, les inégalités sociales, les impacts des changements climatiques et même notre mode de vie.

Nous aurons notamment la chance de compter sur la participation d’importants dignitaires, tels que la Dre Theresa Tam, Administratrice en chef de la santé publique du Canada, le Dr Luc Boileau, Directeur national de santé publique du Québec ainsi que le Dr Horacio Arruda, MD, Sous-ministre adjoint au Ministère de la Santé et des Services sociaux.

______________________________________________________

INVITATION AUX MÉDIAS

30 et 31 janvier 2024

Simultanément au Musée de la Civilisation de Québec et au Jardin Botanique de Montréal

(Sommet également accessible sur le web)

RSVP – Merci de confirmer votre présence, à Québec ou à Montréal, au mgregoire@immersionmgt.com, avant le 25 janvier 2024

______________________________________________________

Renseignements

Michaël Grégoire – PRP

Immersion - relations publiques

mgregoire@immersionmgt.com

T. (514) 237-800

Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

5455 Av. de Gaspé Bureau 200

Montréal, Québec H2T 3B3

Tél. : 450-626-8879