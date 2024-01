Company announcement no 1/2024 - December 2023 Sales price and bond purchase

December 2023 Sales price and bond purchase



Group sales prices development as follows

Q1 2017 1,24 EUR/kg live weight (Jan 1,23 EUR – Feb 1,24 EUR – Marts 1,26 EUR)

Q2 2017 1,41 EUR/kg live weight (Apr 1,43 EUR – May 1,41 EUR – June 1,39 EUR)

Q3 2017 1,30 EUR/kg live weight (July 1,32 EUR – Aug 1,30 EUR – Sept 1,29 EUR)

Q4 2017 1,13 EUR/kg live weight (Oct 1,17 EUR – Nov 1,12 EUR – Dec 1,11 EUR)

Q1 2018 1,09 EUR/kg live weight (Jan 1,07 EUR – Feb 1,08 EUR – Marts 1,12 EUR)

Q2 2018 1,17 EUR/kg live weight (April 1,18 EUR – May 1,15 EUR – June 1,18 EUR)

Q3 2018 1,19 EUR/kg live weight (July 1,19 EUR, August 1,18 EUR, September 1,19)

Q4 2018 1,10 EUR/kg live weight (Oct 1,11 EUR – Nov 1,12 EUR – Dec 1,07 EUR)

Q1 2019 1,05 EUR/kg live weight (Jan 1,01 EUR – Feb 1,03 – Marts 1,10 EUR)

Q2 2019 1,32 EUR/kg live weight (Apr 1,29 EUR – May 1,36 EUR – June 1,29 EUR)

Q3 2019 1,28 EUR/kg live weight (July 1,31 EUR and August 1,29 EUR, September 1,25)

Q4 2019 1,28 EUR/kg live weight (Oct 1,26 EUR – Nov 1,28 EUR – Dec 1,30 EUR)

Q1 2020 1,31 EUR/kg live weight (Jan 1,30 EUR – Feb 1,30 EUR– Marts 1,32 EUR)

Q2 2020 1,14 EUR/kg live weight (April 1,23 EUR – May 1,07 EUR – June 1,15 EUR)

Q3 2020 1,12 EUR/kg live weight (July 1,14 EUR – August 1,13 EUR – September 1,08)

Q4 2020 0,92 EUR/kg live weight (October 0,98 – November 0,88 – December 0,90)

Q1 2021 1,03 EUR/ kg live weight (Jan 0,95 EUR – Feb 0,99 EUR – Marts 1,16)

Q2 2021 1,20 EUR/ kg live weight (April 1,19 EUR – May 1,17 EUR – June 1,24 EUR)

Q3 2021 1,18 EUR/kg live weight (July 1,15 EUR – August 1,23 EUR – September 1,16 EUR)

Q4 2021 1,00 EUR/kg live weight (Oct 0,99 EUR – Nov 0,95 EUR – Dec 1,06 EUR)

Q1 2022 1,07 EUR/kg live weight (Jan 1,04 EUR - Feb 0,95 EUR – Marts 1,21)

Q2 2022 1,39 EUR/kg live weight (April 1,36 EUR - May 1,35 EUR – June 1,46)

Q3 2022 1,62 EUR/kg live weight (July 1,57 EUR – August 1,62 EUR – September 1,68)

Q4 2022 1,55 EUR/kg live weight (Oct 1,57 EUR – Nov 1,53 EUR – Dec 1,56 EUR)

Q1 2023 1,51 EUR/ kg live weight (Jan 1,46 EUR – Feb 1,50 EUR – Marts 1,56)

Q2 2023 1,62 EUR/ kg live weight (April 1,60 EUR – May 1,59 EUR – June 1,67 EUR)

Q3 2023 1,59 EUR/kg live weight (July 1,69 EUR – August 1,57 EUR – September 1,51)

Q4 2023 1,47 EUR/kg live weight (Oct 1,52 EUR – Nov 1,46 EUR – Dec 1,44 EUR)





All monthly sales figures are based using official exchange rate from Russian central bank, hence split between EU sales and RU sales prices please use quarterly statements.



Example is July 2022 combined 1,57 EUR (LT 1,41 and RU 1,90)

Bonds purchase

Idavang has during first weeks of January purchased bonds for surplus liquidity, as cash flow from Lithuania continues to be strong. Total amount nom. 15,9 mEUR purchased at an average price of 92,2

