Probe Gold obtient jusqu’à 1,17 % cuivre sur 9,5 m en forage et augmente l’étendue du système minéralisé en Cu-Au-Ag-Mo sur la propriété La Peltrie, sous option d’Exploration Midland inc., projet Detour Québec

Expansion de la zone minéralisée recoupée en 2022 dans le sondage de découverte LAP-22-12 avec un nouvel intervalle totalisant 0,13 % Cu sur 513,5 mètres.

Les plus hautes teneurs recoupées jusqu’à maintenant au sein de l’enveloppe minéralisée atteignent 1,17 % Cu sur 9,5 mètres et 0,50 % Cu sur 13,2 mètres.

Les résultats obtenus jusqu’à maintenant indiquent un potentiel pour un système minéralisé très étendu et prometteur qui reste ouvert latéralement ainsi qu’en profondeur, avec un deuxième corridor non testé interprété à l’ouest du sondage de découverte LAP-22-12.



TORONTO, 23 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société »), dans le cadre d’une entente d’option avec Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX.V : MD), a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats issus de son programme de forage 2023 complété sur le projet La Peltrie. La campagne de forage, totalisant 2 683 mètres en 8 sondages et un prolongement de sondage, était un programme de suivi du programme de forage 2022 de Probe, qui avait mené à la découverte de minéralisation en métaux de base sur la propriété La Peltrie sous option (voir la figure 1). Le sondage de découverte foré en 2022, LAP-22-12, avait recoupé un intervalle à 0,13 % Cu sur 345,5 mètres (voir le communiqué de Probe daté du 6 décembre 2022). La campagne de forage 2023 en suivi a réussi à démontrer tant la continuité du système minéralisé en Cu-Au-Ag-Mo que la présence de minéralisation à plus haute teneur. Les résultats sont présentés ci-dessous au tableau 1 et à la figure 2.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Le programme d’exploration 2023 à La Peltrie a été un grand succès puisqu’il a permis de délimiter non seulement un vaste système de métaux de base riche en cuivre, mais aussi des zones à plus haute teneur au sein de ce système qui pourraient considérablement rehausser la valeur du projet. Les résultats ont aussi permis d’améliorer notre compréhension géologique du secteur et d’identifier de nouveaux secteurs prioritaires à proximité de la zone de découverte. Nous planifions actuellement notre programme de forage 2024, qui aura comme objectif de continuer d’augmenter l’étendue du système, définir ces nouvelles zones à plus haute teneur et tester des structures et des horizons parallèles. »

Le programme de forage 2023 sur la propriété La Peltrie sous option testait la continuité du système minéralisé dans l’extension latérale de la découverte survenue en 2022 dans le sondage LAP-22-12. Le programme de forage a été complété en septembre 2023 et comportait huit (8) sondages totalisant 2 683 mètres, incluant cinq (5) sondages totalisant 1 713,0 mètres à proximité immédiate de la découverte de Cu-Au-Mo-Ag et trois (3) sondages testant de nouvelles cibles. Durant le programme, le sondage à l’origine de la découverte, LAP-22-12, qui avait pris fin alors qu’il était encore dans la minéralisation, a aussi été approfondi de 168,0 mètres, ce qui a permis d’augmenter l’étendue de la zone à 513,5 mètres à 0,13 % Cu (longueur dans l’axe de forage).

Le sondage LAP-23-18, foré vers le nord à environ 150 mètres à l’est du sondage LAP-22-12, a recoupé un long intervalle minéralisé en Cu-Au-Mo-Ag, livrant une teneur de 0,11 % Cu sur 363,0 mètres, incluant une zone à plus haute teneur à 1,17 % Cu sur 9,5 mètres.

Le sondage LAP-23-19, foré vers le nord à environ 250 mètres au nord du sondage LAP-23-12, a livré un intervalle à une teneur de 0,17 % Cu sur 15,2 mètres, et un autre à 0,09 % Cu sur 17,0 mètres.

Le sondage LAP-23-20, foré vers le sud à environ 350 mètres au nord-est du sondage LAP-23-18, a recoupé un long intervalle à une teneur de 0,09 % Cu sur 400,2 mètres, incluant une section à 0,50 % Cu sur 13,2 mètres.

Le sondage LAP-23-21, foré vers le sud à environ 250 mètres au nord-est du sondage LAP-23-18, a livré un intervalle à une teneur de 0,16 % Cu sur 22 mètres, et un autre à 0,12 % Cu sur 66 mètres.

Une interprétation préliminaire des résultats obtenus jusqu’à maintenant suggère que les teneurs combinées en Cu-Au-Mo-Ag tendent à augmenter d’est en ouest, ce qui indique potentiellement un vecteur d’enrichissement à l’ouest du sondage LAP-22-12_EXT, dans un secteur qui n’a pas encore été testé. La minéralisation en métaux de base est associée à une unité de basaltes finement grenus, massifs à coussinés. Le basalte est carbonaté et les bordures des coussins présentent une forte altération en chlorite et épidote. L’unité volcanique est recoupée de veines de quartz centimétriques avec des blocs de feldspath potassique dans les veines et des halos avec forte altération potassique et épidote. Localement, des zones de brèches hydrothermales présentent des fragments anguleux fortement altérés en albite et silice dans une matrice de quartz-carbonate. Les zones caractérisées par des veines de quartz et des brèches contiennent jusqu’à 25 % de sulfures sous forme de veinules et de gouttelettes de chalcopyrite et pyrrhotite imbriquées.

À la lumière de ces résultats, la Société prépare actuellement un programme d’exploration afin de poursuivre le suivi par forage de cette nouvelle découverte.

Tableau 1 : Résultats de forage sélectionnés issus du programme de forage 2023 à La Peltrie

Sondages ciblant la découverte de Cu-Au-Ag-Mo Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) LAP-22-12 5,50 351,00 345,50 0,13 0,02 0,02 0,95 LAP-22-12_EXT 351,00 519,00 168,00 0,12 0,02 0,01 0,72 Total 5,50 519,00 513,50 0,13 0,02 0,01 0,87 LAP-23-18 9,00 371,00 363,00 0,11 0,02 0,01 0,64 Incluant 175,50 185,00 9,50 1,17 0,07 0,02 6,28 LAP-23-19 25,20 40,40 15,20 0,17 0,01 0,01 0,75 88,00 105,00 17,00 0,09 0,01 0,00 0,48 LAP-23-20 1,80 402,00 400,20 0,09 0,01 0,00 0,57 Incluant 46,80 60,00 13,20 0,50 0,05 0,00 2,70 LAP-23-21 52,50 74,50 22,00 0,16 0,02 0,00 0,76 328,00 394,00 66,00 0,12 0,02 0,00 0,67 Sondages d’exploration régionale Sondage De (m) À (m) Longueur (m) - Au (g/t) - - LAP-23-22 Aucun résultat significatif LAP-23-23 72,00 73,00 1,00 0,11 LAP-23-24 255,50 256,80 1,30 0,10 Tous les nouveaux résultats d’analyse présentés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueur dans l’axe de forage, sans teneur de coupure supérieure appliquée. L’épaisseur réelle des intervalles présentés ne peut être établie avec les renseignements disponibles actuellement; les intervalles sont donc présentés en longueur dans l’axe de forage.





Figure 1 : Plan de surface – Projet Detour Québec de Probe





Figure 2 : Plan de surface – Géologie régionale de la propriété La Peltrie et localisation des sondages forés en 2023

Projet Detour Québec de Probe

Ce projet à l’étape de la découverte couvre une superficie de 777 kilomètres carrés le long du couloir aurifère Detour, et inclut la propriété La Peltrie sous option, la propriété Gaudet-Fénelon en coentreprise, et le bloc principal et le bloc Nord de la propriété Detour Québec détenue à 100 % par la Société. Le projet est situé à 190 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda et à 40 kilomètres au nord-ouest de la ville de Matagami au Québec, et couvre les zones de déformation aurifères de Sunday Lake, Massicotte et Lower Detour. Les propriétés La Peltrie sous option et Gaudet-Fénelon en coentreprise sont le fruit d’un partenariat avec Exploration Midland inc. Le projet est situé dans les extensions latérales de la deuxième plus grande mine d’or au Canada, la mine Detour Lake exploitée par Mines Agnico Eagle Limitée, et à proximité de récentes découvertes à haute teneur en or faites dans la Zone 58N (Agnico), Fénelon/Tabasco (Wallbridge), Area 51 (Wallbridge) et Martinière/Bug Lake (Wallbridge).

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Marco Gagnon, géologue, vice-président exécutif, lequel est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité

Durant le programme de forage de 2023, les échantillons pour analyse ont été prélevés de carottes de forage de calibre NQ en sciant le carottage en deux; une moitié a été expédiée à un laboratoire commercial accrédité pour analyse et l’autre moitié conservée comme témoin. Un strict protocole d’AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, incluant l’insertion de matériaux de référence minéralisés et d’échantillons stériles (blancs) dans chaque lot de 20 échantillons. Les analyses pour l’or ont été effectuées par pyroanalyse avec fini par absorption atomique sur des fractions de 50 grammes de matériel. Tout échantillon contenant 3,0 g/t d’or ou plus a été réanalysé par pyroanalyse avec fini gravimétrique. Des analyses d’or total (tamisage métallique) ont été effectuées sur les échantillons qui présentaient une grande variation de la teneur en or, ou en présence d’or visible. Les échantillons ont aussi fait l’objet d’une analyse géochimique multiélémentaire (35 éléments) par dissolution à 4 acides avec fini par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS).

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société d’exploration aurifère canadienne de premier plan qui se consacre à l’acquisition, à l’exploration et au développement de propriétés aurifères hautement prometteuses. La Société est bien financée et s’affaire à explorer et à développer des projets aurifères de haute qualité, notamment son actif phare qui renferme plusieurs millions d’onces d’or, le projet aurifère Novador au Québec, détenu à 100 % par la Société. Probe contrôle un vaste portefeuille de propriétés d’exploration totalisant environ 1 600 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec.

David Palmer, Ph. D.

Énoncés prospectifs

La TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l’exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l’effet que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou qu’un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « est d’avis », « anticipe », « s’attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n’offre aucune garantie à l’effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Des risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. Les informations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d’exploration, la minéralisation potentielle, l’estimation des ressources minérales, les plans d’exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l’estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent, sans s’y limiter, l’incapacité d’identifier des ressources minérales, l’incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l’incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d’aller en production, la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques, les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l’égard des projets, les risques politiques, l’incapacité de s’acquitter de l’obligation d’accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l’industrie de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR+. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des informations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux informations prospectives, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.

