Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti osakepalkkiojärjestelmän 2023–2027 uudesta ansaintajaksosta

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 23.1.2024 kello 14.45

Siili Solutions Oyj:n hallitus perusti 24.1.2023 osakepalkkiojärjestelmän 2023–2027 konsernin avainhenkilöille. Osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2027 on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023—2025, 2024—2026 ja 2025–2027.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso 2024–2026

Siili Solutions Oyj:n hallitus on päättänyt ansaintajakson 2024–2026 kohderyhmästä, mahdollisten palkkioiden suuruudesta ja ansaintakriteereistä.

Ansaintajaksolla 2024–2026 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

- Liikevaihto (EUR) vuonna 2024

- Liikevoitto (EUR) vuonna 2024

- Omistaja-arvon kehitys (TSR) – kerroin vuosina 2024–2026

Ansaintajaksolta 2024—2026 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 144 000 Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2024—2026 noin 40 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet Suomessa.

Osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan osittain Siili Solutions Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuudet on tarkoitettu kattamaan osallistujille maksetuista palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ansaintajakson aikana.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava kaikki järjestelmän perusteella hänelle maksetut netto-osakkeet, kunnes johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä puolta hänen vuosipalkkansa arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Siili Solutions Oyj

Hallitus

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

Puhelin: 040 834 1399, sähköposti: tomi.pienimaki(at)siili.com

Henkilöstöjohtaja Taru Salo

Puhelin: 050 448 2960, sähköposti: taru.salo(at)siili.com

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi