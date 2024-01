MONTRÉAL, 23 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) annonce aujourd’hui que Rémi Marcoux, fondateur de TC Transcontinental et membre du conseil, n’a pas sollicité le renouvellement de son mandat à titre d’administrateur. Le mandat de M. Marcoux se terminera le 13 mars prochain lors de l’assemblée annuelle des actionnaires. En reconnaissance de sa carrière entrepreneuriale et de sa grande contribution à la vision, à la croissance et au développement de la Société dans le respect de ses valeurs, le conseil a nommé M. Marcoux « fondateur émérite ».

« Cette grande entreprise que j’ai fondée en 1976, je l’ai bâtie avec une vision à long terme, un désir de pérennité, et mes vœux se sont réalisés, a dit Rémi Marcoux, fondateur de TC Transcontinental. Je suis un homme comblé et serein devant l’avenir de TC Transcontinental, et je remercie tous nos actionnaires, nos clients et nos fournisseurs, ainsi que tous les employés de leur soutien indéfectible durant toutes ces années. J’ai bien l’intention de ralentir un peu le rythme à 83 ans et j’ai pleinement confiance en ma fille Isabelle, qui m’a succédé à la présidence du conseil en 2012, en Thomas Morin, président et chef de la direction, ainsi que dans la grande qualité de l’ensemble de nos administrateurs, dirigeants et employés. »

« Mon cher Rémi, ce sera un moment bien particulier que nous vivrons le 13 mars prochain avec ton départ de la table du conseil, a dit Isabelle Marcoux, présidente exécutive du conseil de Transcontinental inc. Nous continuerons de te faire honneur, car nous avons appris du meilleur. Tu es un des grands entrepreneurs du Québec inc. qui a su voir loin, un remarquable mentor qui a su guider mes pas et ceux de nombreuses générations de gens d’affaires, et finalement un extraordinaire philanthrope, notamment auprès de HEC Montréal, Centraide du Grand Montréal et l’Institut de Cardiologie de Montréal. Le conseil d’administration de Transcontinental est fier de t’avoir nommé “ fondateur émérite ’’ pour ce grand homme que tu es et pour l’ensemble de ton exceptionnelle carrière. »

M. Marcoux est membre de l’Ordre du Canada et Officier de l’Ordre national du Québec. Pour consulter la biographie complète de Rémi Marcoux, cliquez ici.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 2,9 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 29 octobre 2023. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Pour renseignements :

Médias

Nathalie St-Jean

Conseillère principale aux communications d’entreprise

TC Transcontinental

514 954-3581

nathalie.st-jean@tc.tc Communauté financière

Yan Lapointe

Directeur, Relations aux investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e69a8964-a202-4155-91b1-0103ae1c0e78/fr