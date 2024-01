Genetec est nommée Meilleur Employeur pour les Jeunes au Canada 2024

MONTRÉAL, 23 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui avoir été nommée parmi les Meilleurs Employeurs pour les Jeunes au Canada par MediaCorp Canada.



Le palmarès des Meilleurs Employeurs pour les Jeunes au Canada est organisé dans le cadre du projet du Top 100 des Meilleurs Employeurs au Canada. Cette distinction récompense les employeurs qui offrent les meilleurs lieux de travail et les meilleurs programmes pour les jeunes qui débutent leur carrière. Les entreprises sont évaluées en fonction de leur capacité à attirer et à retenir les jeunes collaborateurs, de leurs programmes de mentorat et de formation, des opportunités de croissance et de développement, et du pourcentage de jeunes au sein de l'organisation.

Genetec a été reconnue parmi les meilleurs employeurs en raison de ses nombreuses initiatives en faveur des employés, notamment un environnement de travail qui favorise la créativité, l'innovation et le travail d'équipe. Au-delà des horaires flexibles, des programmes de santé et de bien-être, des repas sains et gourmands subventionnés, de la présence d’un kinésiologue et d’une salle de sport, les jeunes membres de l'équipe chez Genetec bénéficient de nombreuses opportunités de formation et d'éducation continue, notamment d'un programme d'apprentissage pour aider les candidats dépourvus des qualifications requises à acquérir l’expérience et les compétences nécessaires sur le terrain.

La société est fière de son programme de stages qui aide la prochaine génération de talents à prendre un bon départ dans leur carrière. Chaque année, Genetec offre plus de 400 postes de stage en génie logiciel, en ventes et en marketing, dont beaucoup débouchent sur un emploi à temps plein.

« Nous sommes très fiers d'être reconnus comme l'un des Meilleurs Employeurs pour les Jeunes au Canada », déclare Richard Paillière, vice-président des ressources humaines chez Genetec Inc. « Un tiers de nos effectifs a moins de 30 ans. Cette récompense reflète notre engagement à favoriser un lieu de travail dynamique et inclusif qui permet à la prochaine génération de talents de s'épanouir. Nous sommes reconnaissants de la diversité des perspectives, de l'énergie et de l'innovation que nos jeunes employés talentueux apportent à notre organisation. »

Basée dans le Technoparc Montréal, à quelques pas du futur métro léger de la ville, la société continue de s'agrandir pour répondre à une croissance annuelle dynamique. Genetec recrute actuellement pour plus de 90 postes ouverts dans les régions Amériques, Europe, Moyen-Orient et Asie-Pacifique.

Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière chez Genetec, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr/carrieres.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique mondiale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Aujourd’hui, la société développe des solutions visant à améliorer la sécurité, l’intelligence et les opérations des entreprises, des organismes gouvernementaux et des communautés dans lesquelles nous vivons. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d’accès, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), les communications et les analyses. Fondée en 1997 et basée à Montréal au Canada, Genetec commercialise ses solutions via un vaste réseau de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

