Lynx Air annonce un nouvel itinéraire entre Montréal et Los Angeles

MONTRÉAL, 23 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Lynx Air (Lynx) a annoncé une autre expansion estivale de son réseau entre l’aéroport international de Los Angeles (LAX) et l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (YUL), offrant ainsi une option très abordable pour cette destination populaire aux États-Unis. Dans un premier temps, il y aura trois vols sans escale par semaine à partir du 11 juillet 2024, passant à un service quotidien à destination et au départ de Los Angeles à partir du 11 août 2024.



Les billets sont mis en vente et les tarifs sont vraiment très abordables, à partir de 149$* pour un aller simple entre Montréal et Los Angeles, taxes et frais compris. Pour fêter l’événement, Lynx a lancé un solde de places d’une durée limitée allant jusqu’à 25% de rabais sur tous ses itinéraires. Le solde commence le 23 janvier 2024 et se termine le 24 janvier 2024, à 23 h 59 (HE). Il est accessible avec le code promotionnel : FLYLYNX. Pour connaître tous les détails et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com.

« Ce nouvel itinéraire sera une très bonne nouvelle pour les voyageurs en Californie, ainsi que pour ceux au sud de la frontière qui sont impatients d’explorer la province de Québec et d’autres parties du Canada. D’ici cet été, Lynx desservira quatre destinations à partir de Montréal avec plus de 11 700 sièges à destination et au départ de Montréal par semaine », a déclaré Vijay Bathija, directeur commercial de Lynx Air. « Nous sommes ravis de relier les Canadiens au centre de divertissement et de loisirs dynamique de la Californie. Notre nouvel itinéraire célèbre la culture et le divertissement de deux villes emblématiques, tout en stimulant le tourisme en offrant une excellente expérience de vol à un prix extrêmement abordable. »

« ADM Aéroports de Montréal se réjouit de l’ajout de Los Angeles à la liste des destinations de Lynx Air. C’est une nouvelle porte d’entrée vers la deuxième plus grande ville d’Amérique, où les voyageurs auront l’occasion de découvrir ses nombreuses plages, ainsi qu’une destination riche en histoire et en culture, marquée par le monde du cinéma. Avec l’ajout de cette liaison, Lynx Air continue de développer le marché des vols à bas prix au départ de Montréal, ce qui plaira à un important segment de voyageurs », a déclaré Stéphane Lapierre, vice-président, Exploitation aéroportuaire et développement des services aériens, ADM.

« Los Angeles World Airports félicite nos partenaires de Lynx Air pour leur nouvelle liaison de Montréal (YUL) à LAX, qui s’ajoute à la liste des vols qui relieront les Canadiens à la Cité des Anges et au reste du monde », a déclaré Becca Doten, directrice des affaires aéroportuaires de Los Angeles World Airports.

« Nous sommes ravis d’accueillir ce nouveau vol vers Los Angeles et remercions Lynx Air d’avoir choisi d’étendre son réseau à notre aéroport. »

Calendrier des vols Montréal – Los Angeles de Lynx

Date d’entrée en vigueur Fréquence Aéroport de départ Aéroport d’arrivée 11 juil. 2024







Mardi/jeudi/samedi Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) Aéroport international de Los Angeles (LAX) 11 juil. 2024







Mardi/jeudi/samedi Aéroport international de Los Angeles (LAX) Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) 11 août 2024 Lundi/mardi/mercredi/

jeudi/vendredi/samedi/dimanche Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) Aéroport international de Los Angeles (LAX) 11 août 2024 Lundi/mardi/mercredi/

jeudi/vendredi/samedi/dimanche Aéroport international de Los Angeles (LAX) Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL)

Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Internet pour plus de détails sur le calendrier.

* Offre d’une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Il y a des restrictions.



À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d’Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuve, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l’empreinte carbone de Lynx, ce qui en fait l’un des transporteurs aériens les plus écoresponsables au Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l’expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur FlyLynx.com ou rejoignez Lynx sur Facebook, X ou Instagram.