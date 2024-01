CSL reconnu Meilleur employeur pour les jeunes pour la troisième année consécutive

MONTRÉAL, 23 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe CSL (« CSL »), un chef de file mondial en matière de services de transport maritime responsable, a été reconnu pour la troisième année consécutive comme l'un des Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes. Cette reconnaissance souligne l'engagement continu de CSL à offrir un milieu de travail dynamique et enrichissant aux jeunes professionnels du secteur maritime.



Guidée par une culture qui valorise l'excellence, la diversité et l'innovation, CSL poursuit des initiatives qui favorisent le développement et la croissance des jeunes en début de carrière. L’entreprise se distingue par une approche et des programmes en milieu de travail progressifs, qui jouent un rôle essentiel en vue d’attirer et de retenir les meilleurs jeunes talents, y compris les élèves officiers et les stagiaires qui représentent chaque année environ 10 % de sa main-d'œuvre.

« Nous bénéficions de l'énergie et des nouvelles perspectives que les jeunes professionnels nous procurent, tant à bord de nos navires que dans nos bureaux, et nous leur offrons une plateforme pour explorer des idées novatrices, souligne Stéphanie Aubourg, chef des ressources humaines de CSL. Nous nous engageons à cultiver un milieu de travail multigénérationnel qui favorise non seulement la réussite des jeunes professionnels, mais qui les motive et leur permet d’exercer un impact significatif sur l'industrie maritime. »

CSL offre diverses possibilités aux jeunes, notamment des stages rémunérés, des emplois d'été, des programmes coopératifs à terre, ainsi qu'un programme d'élèves officiers et de parrainage pour les aspirants marins. Les jeunes employés embauchés par CSL bénéficient de plans de développement individuels, de possibilités d'avancement de carrière, de programmes de formation et de développement, d’un remboursement des frais de scolarité et d'heures d'apprentissage rémunérées.

« Nous sommes conscients du rôle essentiel que jouent les jeunes professionnels dans l'avenir de notre entreprise et de notre industrie, et nous sommes honorés d'avoir été nommés une fois de plus l'un des Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes, a déclaré Mme Aubourg. Nous sommes résolus à offrir un milieu de travail favorable et inclusif qui favorise la croissance et le développement de la prochaine génération de talents maritimes ».

Le palmarès des Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes récompense les employeurs qui offrent les meilleurs lieux de travail et programmes aux jeunes du pays. Les critères d’évaluation incluent les programmes visant à attirer et à retenir la relève, les programmes de mentorat et de formation, ainsi que les programmes de gestion des carrières.

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et il compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Asie. CSL transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

Contacts médias :

Brigitte Hébert, directrice, Communications

514 982-3854 | brigitte.hebert@cslships.com

