Innovación educativa a nivel global: arranca la décima edición del IFE Conference en Monterrey

El IFE Conference organizado por el Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey, auspicia más de 250 actividades diseñadas para explorar los desafíos y oportunidades en innovación educativa, reuniendo a especialistas de más de 27 países y a más de tres mil asistentes.



MONTERREY, Nuevo León, Jan. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Institute for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey celebra la décima edición del IFE Conference, el congreso de innovación educativa más destacado en el mundo de habla hispana. Con el tema principal de “Educación en la era de la Inteligencia Artificial”, el evento reúne a líderes educativos, emprendedores y expertos internacionales del más alto nivel para abordar e influir positivamente en la mejora de la calidad educativa y en hacerla más accesible a nivel global frente al reto que presenta el creciente uso de la inteligencia artificial en la educación superior.

Con más de 250 actividades programadas, el congreso proporcionará un espacio único para el aprendizaje, la colaboración y la innovación. En él se presentarán más de 170 proyectos de investigación e innovación educativa procedentes de 30 países, que se recibieron en esta edición. Estos proyectos abordan cinco temáticas: Tendencias educativas, Tecnologías para la educación, Innovación académica de la salud, Gestión de la innovación educativa y Aprendizaje a lo largo de la vida.

“En el Tecnológico de Monterrey, estamos firmemente convencidos de que, a través de la educación, la investigación y la colaboración, podemos forjar un mundo más próspero, sostenible y justo. Estamos explorando enfoques innovadores que permitan superar barreras, crear instituciones más inclusivas y relevantes, y brindar oportunidades de formación más amplias y efectivas. Con eventos como éste, buscamos avanzar hacia un futuro educativo más prometedor y construir los cimientos para que la educación sea una fuerza transformadora para todos”, destacó Juan Pablo Murra, rector de Profesional y Posgrado del Tecnológico de Monterrey.

Por su parte, Michael J.L. Fung, director ejecutivo del Institute for the Future of Education señaló que, para responder de una manera efectiva ante las diferentes circunstancias del mundo y sus disrupciones, es necesario hacer los cambios puntuales alrededor del conocimiento incorporando la inteligencia artificial y la tecnología, el aprendizaje a lo largo de la vida, y el desarrollo de capacidades en los programas de estudio.

Durante los días del congreso se realizarán también el Artificial Intelligence in Education Summit, el IFE EdTech Summit y la Alianza de Aprendizaje Ciber-Físico, actividades que enriquecerán la experiencia del IFE Conference a través de la exploración de temas específicos.

Este año, el congreso experimenta un notorio enriquecimiento en la diversidad y profundidad de los contenidos presentados, consolidándose como un evento de trascendencia global que posiciona al IFE Conference como un referente imprescindible en el ámbito de la educación superior, especialmente en el contexto de la influencia creciente de la inteligencia artificial.

Para obtener más información sobre el IFE Conference, da clic en: IFE Conference

Para ver fotografías del evento, da clic aquí.

Visita Newsroom, la sala de prensa del Tec de Monterrey

Síguenos en:

Facebook: IFE Conference

X: @IFEconference

Instagram: @ifeconference

Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, innovación educativa, emprendimiento, visión global, orientación a la acción y vinculación con la industria y empleadores. Tiene presencia en 33 municipios de 20 estados de México; una matrícula de 62 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 27 mil alumnos de preparatoria y 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2024), se encuentra en la posición 184, ubicándose en el lugar 29 entre las universidades privadas del mundo. En el Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings (2023), se sitúa como la 4 en América Latina y 1 de México, y en el THE Global University Employability Ranking como #78 del mundo y #1 de México; siendo además la #6 en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2023) de Princeton Review y Entrepreneur de EUA, en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras.