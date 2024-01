CGG Annonce un Programme de Retraitement des Données 3D de Trinité-et-Tobago

Paris, France – le 24 janvier 2024

CGG annonce la signature d'un accord avec le ministère de l’Energie et des Industries Energétiques de la République de Trinité-et-Tobago portant sur le retraitement des données sismiques 3D provenant des blocs offshore 25a, 25b, 26 et 27. Situé dans les eaux profondes du pays, le projet fait l’objet d’engagements fermes de la part de l'industrie et les premières images sismiques seront disponibles fin février 2024. L'accord porte également sur la livraison de données géologiques et de puits, par GeoWells, la plateforme de pointe de CGG.

CGG s'est engagé à retraiter plus de 5500 km2 de données sismiques 3D dans le bassin complexe d'Eastern Columbus et fournir des images sismiques plus modernes nécessaires à une meilleure compréhension des systèmes géologiques de cette zone sous-explorée. Les dernières technologies propriétaires d'imagerie, notamment l’inversion Time-Lag FWI (TL-FWI), seront déployés sur ce projet.

Dechun Lin, EVP, Earth Data, CGG, a déclaré : « Nous sommes ravis de cet accord multi-clients avec la République de Trinité-et-Tobago. Nous nous appuierons sur nos technologies de pointe en imagerie sismique et sur notre expertise reconnue en géoscience pour répondre efficacement à leurs besoins et à leurs objectifs en matière d'énergie ».

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

