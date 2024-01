RIBER : Commande importante pour trois machines de production en Asie

Commande importante pour trois machines de production en Asie

Bezons, le 24 janvier 2024 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce une commande de grande ampleur avec la vente de trois systèmes de production à un client industriel majeur des semiconducteurs composés en Asie.

Cette importante commande comprend la fourniture de deux systèmes MBE 412 et d’un système MBE 6000, qui permettront au client de renforcer significativement sa capacité de production.

L’acquisition par le client d’un nouveau système MBE 6000, après la réception de deux premières unités en 2022 et 2023, lui permettra d’accroître sa capacité de production de transistors à effet de champ (PHEMT) à base de GaAs, destinés aux communications mobiles. Parallèlement, les deux systèmes MBE 412 seront consacrés au développement de composants avancés avant de transférer leurs processus de production vers les MBE 6000, machines de plus grande envergure.

L'interopérabilité entre les MBE 412 et les MBE 6000 se révèle être un véritable atout pour le client. Leur architecture similaire et leur complémentarité permettront au client d'optimiser ses processus de production d'hétérostructures semi-conductrices complexes avec des performances de haut niveau, une précision monoatomique et des rendements de fabrication élevés.

Ce nouveau succès commercial illustre la totale satisfaction d’un client récurrent, ainsi que l’intérêt croissant du marché pour les systèmes de production développés par RIBER. Cette commande atteste enfin de la position clé de RIBER sur le marché asiatique dont l'industrie des semi-conducteurs est l'une des plus dynamiques au monde.

Cette nouvelle commande sera livrée en 2024.

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

