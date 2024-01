Numeryx accélère de nouveau en 2023

Numeryx, un acteur européen de la Transformation digitale des entreprises et de la cybersécurité, annonce une nouvelle croissance de ses activités de près de 10 % et un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros sur son dernier exercice.

NUMERYX accompagne les petites et moyennes entreprises dans la création de valeur par le digital en associant les services IT (conseil en ingénierie, développements, formation, etc.) et les solutions technologiques (édition de logiciel). Le groupe compte plus de 250 experts répartis entre le siège basé en région parisienne à Meudon, ses agences en région (Lyon et Le Havre) et sa filiale à l’international basée en Tunisie.

Une solide dynamique de développement

Fort de ces éléments, Numeryx a su à nouveau se distinguer sur un marché ultra concurrentiel et signer de nouveaux contrats. L’entreprise a su se référencer auprès d’entreprises de premier plan et étendre sa collaboration sur de nouveaux projets auprès de ses clients historiques. L’année 2023 a aussi été un moment clé pour l’entreprise qui a su affiner son positionnement et finaliser la conception de solutions souveraines et de nouvelle génération, notamment dans le secteur de la cybersécurité. Numeryx a continué à recruter de nouveaux talents et a su intégrer avec succès plus de 40 nouveaux collaborateurs au sein de ses différentes agences. Enfin, le groupe continue son déploiement de l’autre côté de la rive de la méditerranée, en ouvrant après Tunis, une nouvelle agence à SFAX

Des perspectives prometteuses pour 2024

Pour les prochains mois, Numeryx devrait poursuivre sa très forte traction grâce à la qualité de ses offres de services et à la commercialisation à grande échelle de nouvelles offres dans des domaines stratégiques comme la cybersécurité, le cloud et la gestion des processus. Dans ce contexte, un Firewall de nouvelle génération (Asguard) sera prochainement annoncé et disponible.

Mondher AYADI, fondateur de Numeryx « Nous sommes fiers d’annoncer cette nouvelle croissance qui valide la pertinence de notre offre et notre capacité à accompagner de bout en bout nos clients dans la mise en œuvre de technologies leur permettant d’améliorer leur productivité, de mener à bien leurs opérations en toute sécurité et d’accroitre leur compétitivité. Nous allons investir de nouvelles ressources pour accroitre notre avantage concurrentiel et nous distinguer toujours plus en nous positionnant sur des sujets stratégiques pour nos clients. »