Le média crée un Hub éditorial pour les contenus de marques

Assistant(e) Plus, via sa régie APConnect, lance son Hub éditorial à destination des marques pour leur visibilité augmentée.

Assistant(e) Plus, le média de référence des métiers d’assistanat et d’office management, du Groupe Blitzzz Media, crée un espace éditorial ouvert aux professionnels partenaires afin d’établir un dialogue autour des thématiques clés des Assistantes et Office Managers, à travers des avis d’experts ou des contenus éditoriaux sur leurs solutions.

Génération de leads

Les contenus sont proposés de façon ouverte par les marques, et modérés par le magazine.

« Complémentaire des contenus indépendants de la rédaction, le Hub éditorial a vocation à enrichir la connaissance des lectrices et lecteurs par une mise en relation directe, et à créer des sources de leads et de contacts pour les marques. Une visibilité augmentée pour les marques... » explique Michel Fantin, CEO de Blitzzz Media qui détient l’agence de presse digitale E-Pige, la plateforme de services de contenus Contenteo Lab, et différents médias tels qu’Assistant(e) Plus, Séminaires Plus, etc.