Verkkokauppa.com Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 24.1.2024 klo 13.00

Verkkokauppa.com julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen 8.2.2024

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen torstaina 8.2.2024 noin klo 8.00.

Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka esittelee vuoden 2023 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle suomenkielisessä suorassa webcast-lähetyksessä tuloksen julkistuspäivänä klo 10.00. Tämän lisäksi toimitusjohtaja Panu Porkka esittelee tuloksen englanniksi webcast-lähetyksenä samana päivänä klo 11.00.

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat seurata sekä suomen-, että englanninkielistä esitystä suorana webcast-lähetyksenä internetissä osoitteessa www.verklive.com tai https://investors.verkkokauppa.com. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esitysten aikana lähettämällä ne sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations.

Tiedotustilaisuuksien tallenne on saatavilla yhtiön sijoittajat-internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja: Verkkokauppa.com Oyj, Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications, marja.makinen@verkkokauppa.com tai puh. 040 671 2999

Verkkokauppa.com (Nasdaq Helsinki: VERK) on Suomen johtava verkkokauppa, joka tarjoaa laajasti tuotteita kodin teknologiasta vapaa-aikaan sekä yritysten tarpeisiin. Vuodesta 1992 toiminut yritys on maailman vanhimpia verkkokauppoja, yhdistäen verkkokaupan ja myymälänsä monikanavaiseksi asiakaskokemukseksi. Verkkokauppa.comin neljä jättimyymälää sijaitsevat Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa. Ylivertaisen asiakaskokemuksen tarjoamiseksi yhtiö toimittaa tuotteet jopa tunnissa kotiovelle vuorokauden ympäri hyödyntäen automatisaatiota ja robotiikkaa. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan noin 700 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla ja sillä on yli 20 000 osakkeenomistajaa.