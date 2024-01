Osisko nomme David Smith à son conseil d'administration

MONTRÉAL, 24 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. David Smith à son conseil d'administration.

Plus récemment, M. Smith a pris sa retraite en tant que vice-président exécutif, finances et chef de la direction financière de Mines Agnico Eagle Ltée (« Agnico Eagle ») en mai 2023, après avoir occupé ce poste depuis 2012. Il a commencé à travailler pour Agnico Eagle en 2005, date à laquelle il a formalisé le programme de relations avec les investisseurs de la société. Avant 2005, M. Smith était analyste minier et a également occupé divers postes d'ingénieur minier au Canada et à l'étranger. Il est administrateur agréé et préside actuellement le conseil d'administration de Canada Nickel Company. Il a également été administrateur de Three Valley Copper et d'eCobalt Solutions. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences (Queen's University) et d'une maîtrise en génie minier (University of Arizona).

M. Norman MacDonald, président du conseil d'administration d'Osisko, a commenté : « Nous sommes ravis que David se joigne au conseil d'administration d'Osisko. Sa riche expérience au niveau corporatif, ainsi que sa connaissance approfondie du secteur minier au Canada et à travers le monde, font de lui un ajout idéal à notre conseil d'administration. La perspicacité financière, technique et opérationnelle de David constituera un solide complément à notre conseil d'administration. Sa passion et son engagement inspireront sans aucun doute l'équipe de direction d'Osisko et les autres administrateurs. »

