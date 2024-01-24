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Nasdaq Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K
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|24. januar 2024
Investeringsforeningen Sparinvest – foreløbige udlodninger for 2023
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2023 har Investeringsforeningen Sparinvest nu opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger for 2023:
|Afdeling
|ISIN
|Valuta
|Udbytte pr. andel
|Korte Obligationer KL A
|DK0060105203
|DKK
|0,00
|Korte Obligationer KL W
|DK0060818516
|DKK
|0,00
|Korte Obligationer KL KW
|DK0061549649
|DKK
|0,00
|Mellemlange Obligationer KL A
|DK0060105476
|DKK
|0,00
|Mellemlange Obligationer KL W
|DK0060818862
|DKK
|0,00
|Lange Obligationer KL A
|DK0060105393
|DKK
|0,00
|Lange Obligationer KL W
|DK0060818789
|DKK
|0,00
|Lange Obligationer KL KW
|DK0061549722
|DKK
|0,00
|Nye Obligationsmarkeder KL A
|DK0016030786
|DKK
|0,00
|Nye Obligationsmarkeder KL W
|DK0060818946
|DKK
|0,00
|Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL A
|DK0060444255
|DKK
|0,00
|Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL W
|DK0060819084
|DKK
|0,00
|Bolig
|DK0016059926
|DKK
|0,00
|INDEX Stabile Obligationer KL A
|DK0060057487
|DKK
|0,00
|INDEX Stabile Obligationer KL W
|DK0060950541
|DKK
|0,00
|Virksomhedsobligationer HY Kort KL A
|DK0060530764
|DKK
|4,10
|Virksomhedsobligationer HY Kort KL W
|DK0061027000
|DKK
|4,40
|Virksomhedsobligationer HY KL W
|DK0060795391
|DKK
|5,30
|Virksomhedsobligationer HY KL A
|DK0060819324
|DKK
|4,90
|Mix Aktier KL A
|DK0010014778
|DKK
|2,30
|Mix Aktier KL W
|DK0060819670
|DKK
|2,90
|Mix Aktier KL KW
|DK0061549995
|DKK
|2,90
|Value Aktier KL A
|DK0010079631
|DKK
|24,50
|Value Aktier KL W
|DK0060819597
|DKK
|27,30
|Value Europa KL A
|DK0060032571
|DKK
|2,60
|Value Europa KL W
|DK0060819753
|DKK
|3,10
|Value Emerging Markets KL A
|DK0010304856
|DKK
|0,00
|Value Emerging Markets KL W
|DK0060819910
|DKK
|0,00
|Danske Aktier KL A
|DK0010068006
|DKK
|10,80
|Danske Aktier KL W
|DK0060820256
|DKK
|11,70
|Danske Aktier KL KW
|DK0061549565
|DKK
|11,70
|INDEX Dow Jones Sustainability World KL
|DK0010297464
|DKK
|11,30
|INDEX Emerging Markets KL
|DK0060300762
|DKK
|3,40
|INDEX Europa Growth KL
|DK0010297548
|DKK
|5,80
|INDEX Europa Small Cap KL
|DK0010297621
|DKK
|4,60
|INDEX Europa Value KL
|DK0010297704
|DKK
|7,00
|INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL
|DK0060031847
|DKK
|15,00
|INDEX Bæredygtige Japan KL
|DK0010297977
|DKK
|1,40
|INDEX OMX C25 KL
|DK0060442556
|DKK
|22,30
|INDEX USA Growth KL
|DK0010298272
|DKK
|3,60
|INDEX USA Small Cap KL
|DK0010298355
|DKK
|3,40
|INDEX USA Value KL
|DK0010298439
|DKK
|4,80
|Bæredygtige Aktier KL A
|DK0061294048
|DKK
|2,00
|Bæredygtige Aktier KL W
|DK0061294121
|DKK
|2,60
|Globale Fokusaktier KL A
|DK0061293826
|DKK
|23,80
|Globale Fokusaktier KL W
|DK0061293909
|DKK
|24,40
|Mix Rente KL A
|DK0061551702
|DKK
|0,00
|Mix Rente KL W
|DK0061551629
|DKK
|0,00
|Mix Rente KL KW
|DK0061550571
|DKK
|0,00
|Mix Maksimum Risiko KL A
|DK0061551892
|DKK
|2,40
|Mix Maksimum Risiko KL W
|DK0061551975
|DKK
|2,90
|Mix Maksimum Risiko KL KW
|DK0061550225
|DKK
|2,90
|Bæredygtige Value Aktier KL A
|DK0061551546
|DKK
|1,80
|Bæredygtige Value Aktier KL W
|DK0061551462
|DKK
|2,30
|Mix Lav Risiko KL A
|DK0060623189
|DKK
|0,60
|Mix Lav Risiko KL W
|DK0060820330
|DKK
|0,80
|Mix Lav Risiko KL KW
|DK0061550142
|DKK
|0,80
|Mix Mellem Risiko KL A
|DK0060623262
|DKK
|1,20
|Mix Mellem Risiko KL W
|DK0060820413
|DKK
|1,60
|Mix Mellem Risiko KL KW
|DK0061550308
|DKK
|1,60
|Mix Høj Risiko KL A
|DK0060623346
|DKK
|2,10
|Mix Høj Risiko KL W
|DK0060820686
|DKK
|2,70
|Mix Høj Risiko KL KW
|DK0061550068
|DKK
|2,70
|Mix Minimum Risiko KL A
|DK0060914901
|DKK
|0,00
|Mix Minimum Risiko KL W
|DK0060915049
|DKK
|0,00
|Mix Minimum Risiko KL KW
|DK0061550498
|DKK
|0,00
Det kan oplyses, at sidste dag for handel med beviser inkl. ret til udbytte er den 1. februar, og første dag for handel ekskl. ret til udbytte er den 2. februar 2024.
Udlodningerne forventes udbetalt den 6. februar 2024.
Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningernes ordinære generalforsamling den 16. april 2024.
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.
Med venlig hilsen
Tage Fabrin-Brasted
Direktør
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