22 janvier 2024

Astek reçoit la certification Top Employer 2024

Ce 22 janvier 2024, Astek devient un employeur de référence en intégrant la liste sélective des entreprises récompensées par la certification Top Employer 2024.

Top Employers Institute audite et certifie l’excellence des pratiques RH des entreprises, en France comme à l’international, à travers leur enquête « HR Best Practices Survey ». Avec ses 250 questions, cette enquête couvre 6 grands domaines RH, répartis en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des talents, l’environnement de travail, le « Talent Acquisition », la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail, ou encore la diversité et l’inclusion.

Cette évaluation par un organisme externe référent en matière RH s’inscrit pleinement dans une démarche constante d’amélioration et d’identification des axes d’amélioration des pratiques RH du Groupe. Ainsi, au-delà de la certification Top Employer, qui valorise fortement la marque employeur, l’audit permet à l’entreprise, à travers cet état des lieux de ses pratiques RH, de valider sa stratégie RH et ses axes de progression.

Astek a ainsi défini deux axes majeurs de sa stratégie en matière de ressources humaines : constituer un tremplin de carrière pour les jeunes et faire de la gestion de carrière pour tous les collaborateurs un levier de performance et d’attractivité.

Le Groupe entend ainsi accélérer sa stratégie d’accompagnement des jeunes à toutes les étapes et propose un accompagnement de proximité, intégrant les besoins individuels de chaque collaborateur et leurs aspirations. De la même manière, Astek développe depuis plusieurs années une politique volontariste ambitieuse de formation, de montée en compétence et de gestion des parcours.

« Nous sommes fiers de cette reconnaissance de notre engagement permanent vis-à-vis de nos collaborateurs qui sont la clé de notre performance et de notre développement. La grande richesse de cette démarche est de nous permettre d’orienter nos actions et de les inscrire au cœur de nos enjeux d’entreprise : attirer les talents, disposer des meilleures compétences et expertises, et garantir une vraie qualité de vie au travail. » rappelle Sabine Vikelas, Directeur de Développement du Groupe.

En parallèle de l’analyse de ses pratiques RH, le Groupe porte son attention sur le ressenti de ses collaborateurs. Pour compléter ses enquêtes de satisfaction internes, Astek entend mener des enquêtes indépendantes auprès de ses collaborateurs, à commencer par l’ensemble de ses stagiaires et alternants.

À propos du Top Employers Institute

Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Nous contribuons à accélérer l'impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le Programme de Certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes d'être validées, certifiées et reconnues comme des employeurs de référence. En 2024, le Top Employers Institute a certifié plus de 2 300 organisations dans 121 pays. Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur les vies de plus de 9 millions de collaborateurs à travers le monde.

Top Employers Institute. For a better world of work.

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 8 000 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe Astek a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 600 m€ en 2023. https://astekgroup.fr

Press contact

Claire Doligez - cdoligez@image7.fr - +33 6 84 90 21 69

Charlotte Le Barbier - clebarbier@image7.fr - +33 6 78 37 27 60