Biognosys étend sa présence aux États-Unis grâce à un nouvel établissement de recherche sous contrat (CRO) en protéomique dans le Massachusetts

Située à Newton dans le Massachusetts, la nouvelle installation pour les services CRO de protéomique rapproche l'entreprise de ses clients américains

Depuis le siège de Biognosys près de Zurich, en Suisse, le centre d'excellence pour l'innovation en protéomique continue d'offrir l'ensemble de son portefeuille de services pour la recherche, la protéomique ciblée et structurelle dans toutes les régions, y compris les Amériques

ZURICH, Suisse et NEWTON, Massachusetts, 24 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, un leader des solutions protéomiques nouvelle génération pour la découverte et le développement de médicaments, a annoncé aujourd'hui que son nouveau laboratoire de protéomique dans le Massachusetts est désormais opérationnel. Cette expansion aux États-Unis vise à faciliter l'accès aux services d'organisations de recherche sous contrat (CRO) pour nos clients américains dans le secteur biopharmaceutique.

Dans un premier temps, l'activité de l'établissement du Massachusetts sera dédiée aux services de protéomique de découverte TrueDiscovery® basée sur l'acquisition indépendante des données (DIA), qui offrent aux chercheurs en biopharmacie un profilage du protéome à haut débit avec une profondeur, une reproductibilité et une rentabilité inégalées dans l'industrie, grâce à la plateforme de spectrométrie de masse Bruker timsTOF. À l'avenir, Biognosys prévoit également de proposer des services supplémentaires de découverte et de protéomique ciblée aux clients américains.

« L'inauguration de notre nouvel établissement CRO dans le Massachusetts marque une étape majeure dans notre démarche visant à favoriser l'accès à la protéomique au niveau mondial pour la recherche en sciences de la vie et le développement de médicaments », a commenté le Dr Oliver Rinner, PDG et co-fondateur de Biognosys. « Nous sommes ravis de rapprocher nos services de CRO de nos clients américains et de leur permettre d'exploiter pleinement le potentiel de la protéomique de pointe pour accélérer les découvertes et le développement de solutions thérapeutiques, et la pharmacoprotéomique ».

Le Dr Rohan Thakur, président, Spectrométrie de masse pour les sciences de la vie chez Bruker, a ajouté : « L'offre de services de CRO en protéomique 4D par les inventeurs de Spectronaut, le principal logiciel de protéomique DIA, désormais enrichi par l'apprentissage profond, permettra d'élargir l'accès à la protéomique dans des domaines de recherche essentiels, tels que la chimioprotéomique, l'immunopeptiomique ou la protéomique plasmatique. Exploitée à la profondeur et à l'échelle de la plateforme TrueDiscovery de Biognosys, la protéomique permettra d'accélérer la compréhension de la biologie complexe des maladies et constitue un autre pas en avant dans l'ère post-génomique de la découverte et du développement de médicaments ».

Au cours des 15 dernières années, Biognosys a fourni ses services à des sociétés biopharmaceutiques américaines depuis ses installations près de Zurich, et a été la première à utiliser la protéomique DIA de nouvelle génération dans la recherche sur les médicaments. En élargissant sa présence à la région de Boston-Cambridge, pôle des sciences de la vie, l'entreprise prévoit de développer ses collaborations avec des sociétés de biotechnologie innovantes en phase initiale ou avancée en Nouvelle-Angleterre et dans l'ensemble des Amériques.

Le laboratoire de Biognosys au siège du groupe en Suisse reste le centre d'excellence de la société pour l'innovation en protéomique et offre le portefeuille complet de services de Biognosys pour la découverte, la protéomique ciblée et structurelle dans toutes les régions, y compris les Amériques :

les services TrueDiscovery ® en protéomique pour la découverte non biaisée à partir de fluides biologiques, de tissus et de cellules, avec des applications allant de la découverte de biomarqueurs aux études sur le mécanisme d'action, au profilage des phosphorylations et au profilage de l'immunopeptidome ;

les panels de protéomique TrueSignature ® au ciblable sur mesure pour la surveillance des biomarqueurs pharmacodynamiques et cliniques par la quantification absolue des protéines dans les essais cliniques ;

les services TrueTarget ® pour l'identification et la validation de nouvelles cibles médicamenteuses grâce à la spectrométrie de masse à protéolyse limitée (LiP-MS), une technologie chimioprotéomique brevetée co-développée par Biognosys.



« Notre stratégie axée sur deux laboratoires souligne notre détermination à faciliter l'accès à des solutions de protéomique à la pointe de la technologie », a déclaré le Dr. Jakob Vowinckel, directeur des opérations scientifiques (COSO). « La synergie entre nos installations en Suisse et aux États-Unis nous permet de répondre aux différents besoins de nos clients, en favorisant l'innovation et la collaboration ».

Afin d'offrir à ses clients des solutions de pointe pour une large gamme d'applications biologiques, Biognosys s'engage à utiliser des instruments de spectrométrie de masse provenant de plusieurs fournisseurs dans ses services de recherche.

À propos de TrueDiscovery®

La plateforme TrueDiscovery de Biognosys offre des solutions protéomiques intégrées sur l'ensemble du pipeline de développement de médicaments.

TrueDiscovery s'appuie sur la spectrométrie de masse Hyper Reaction Monitoring (HRM™), une technologie avancée de quantification des protéines basée sur l'acquisition indépendante des données (DIA) co-inventée et brevetée par Biognosys.

TrueDiscovery est la seule plateforme qui recherche le protéome complet pour quantifier des milliers de protéines parmi les plus pertinentes, y compris un nombre illimité de protéoformes. La plateforme permet le profilage sans biais le plus approfondi des protéomes de tissus et de fluides biologiques avec une spécificité imbattable à grande échelle. Les données générées sont hautement reproductibles et facilement transférables à des dosages cliniques. Les études peuvent être effectuées conformément aux directives des BPC. Pour plus d'informations, consultez truediscovery.bio .

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous sommes convaincus que les connaissances approfondies sur le protéome détiennent la clé des découvertes révolutionnaires qui transforment la science pour une vie meilleure. Avec notre portefeuille polyvalent de solutions protéomiques nouvelle génération, dont les plateformes de services de recherche TrueDiscovery®, TrueTarget® et TrueSignature®, notre logiciel phare Spectronaut®, et le kit PQ500™, nous rendons le protéome exploitable pour permettre la recherche, le développement de médicaments et la prise de décision clinique. Nos solutions offrent une vue multidimensionnelle de l'expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Nos technologies uniques et brevetées utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines avec une précision, une profondeur et un débit de pointe. Grâce à notre partenariat stratégique avec Bruker (Nasdaq : BRKR), nous rendons la protéomique accessible à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, consultez biognosys.com .

