Aramis Group - Activité du 1er trimestre 2024

Arcueil, le 24 janvier 2024

Activité du 1er trimestre 2024

Forte progression des revenus,

portée par une croissance solide des ventes de véhicules reconditionnés

et une poursuite du rebond des véhicules pré-immatriculés

Chiffre d’affaires au 31 décembre 2023, 1er trimestre de l’exercice clos au 30 septembre 2024

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2024 de 527,0 millions d’euros, en hausse de +20,0%

trimestre 2024 de 527,0 millions d’euros, en hausse de +20,0% Ventes totales de véhicules à particulier en progression de +31,9% par rapport au 1 er trimestre 2023 à 26 442 unités, soit une surperformance de +31 points par rapport au marché 1

trimestre 2023 à 26 442 unités, soit une surperformance de +31 points par rapport au marché Hausse de +18,0% à 20 817 unités des volumes vendus de véhicules reconditionnés et croissance de +134,2% à 5 625 unités des volumes vendus de véhicules pré-immatriculés

Performance tirée par l’ensemble des pays, avec une croissance à deux chiffres, à l’exception de l’Espagne qui poursuit sa transition

Satisfaction client toujours très élevée, avec un NPS 2 de 70 à fin décembre, fruit d’un modèle d’affaires unique, porté par l’engagement très fort des équipes, et au service d’une offre distinctive adaptée aux besoins des clients. Via son important réseau de fournisseurs, ses équipes aguerries, ses solutions de data et technologiques, Aramis Group est en mesure d’identifier rapidement les opportunités d’approvisionnement les plus compétitives, dans un marché dont le fonctionnement tend à se normaliser

de 70 à fin décembre, fruit d’un modèle d’affaires unique, porté par l’engagement très fort des équipes, et au service d’une offre distinctive adaptée aux besoins des clients. Via son important réseau de fournisseurs, ses équipes aguerries, ses solutions de data et technologiques, Aramis Group est en mesure d’identifier rapidement les opportunités d’approvisionnement les plus compétitives, dans un marché dont le fonctionnement tend à se normaliser Objectifs 2024 confirmés : à périmètre constant, les volumes de véhicules B2C vendus par Aramis Group dépasseront le jalon des 100 000 unités et le Groupe génèrera un EBITDA ajusté au moins deux fois supérieur à celui réalisé en 2023

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs3 d’Aramis Group, déclarent :

“Aramis Group poursuit en ce début d’exercice 2024 sa trajectoire de croissance et consolide son leadership européen, malgré un marché toujours quelque peu incertain. Grâce à l’implication très forte de ses équipes et au modèle d'affaires antifragile développé depuis la création du Groupe il y a 22 ans, il a su une nouvelle fois réagir rapidement aux évolutions du marché et tirer profit des changements de son environnement.

Au 1er trimestre 2024, Aramis Group a ainsi réalisé une croissance à deux chiffres dans quasiment toutes ses géographies, une performance très supérieure à celle du marché dans son ensemble. Outre la poursuite du rebond du segment des véhicules pré-immatriculés, la maîtrise de nos avantages concurrentiels sur le segment des véhicules reconditionnés génère des gains de part de marché. Nous avons notamment capitalisé sur notre important réseau d'approvisionnement multicanal et notre proximité du terrain pour saisir des opportunités auprès des professionnels, et satisfaire des clients toujours plus nombreux via notre offre de véhicules de qualité et au juste prix.

Au cours des prochains mois, nous poursuivrons nos efforts commerciaux, de maîtrise de nos marges, de nos coûts et de nos stocks, afin d’alimenter notre conquête de parts de marché de manière responsable et soutenable. Nous relevons par ailleurs des signes encourageants dans les récentes dynamiques du marché. Nous confirmons nos objectifs annuels.”

ACTIVITÉ DU 1er TRIMESTRE 2024

Synthèse des volumes et chiffre d’affaires

Volumes B2C du 1er trimestre 2024

T1 2024 T1 2023 Var. % Voitures reconditionnées 20 817 17 639 +18,0% Voitures pré-immatriculées 5 625 2 402 +134,2% Total Volumes B2C 26 442 20 041 +31,9%

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024

Par segment

En millions d'euros En données publiées T1 2024 T1 2023 Var. % Voitures reconditionnées 360,5 314,2 +14,7% Voitures pré-immatriculées 100,0 48,2 +107,4% Total B2C 460,5 362,4 +27,1% Total B2B 39,6 52,6 -24,7% Total Services 26,9 24,2 +10,9% Chiffre d’affaires 527,0 439,2 +20,0%

Par pays

En millions d'euros En données publiées T1 2024 T1 2023 Var. % France 231,1 186,3 +24,0% Belgique 63,3 53,0 +19,4% Espagne 74,5 92,8 -19,7% Royaume-Uni 101,7 74,3 +36,9% Autriche 49,8 32,0 +55,7% Italie 6,6 0,9 +644,7% Chiffre d’affaires 527,0 439,2 +20,0%

Analyse du chiffre d’affaires par segment

B2C – ventes de voitures à clients particuliers (87% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes à particulier de voitures reconditionnées et pré-immatriculées – s’établit à 460,5 millions d’euros au 1er trimestre 2024, soit une hausse de +27,1% par rapport au 1er trimestre 2023. Aramis Group a vendu 26 442 véhicules B2C sur la période, soit une croissance de +31,9% par rapport à l’année dernière et une surperformance de 31 points4 par rapport au marché des véhicules d’occasion de moins de 8 ans, cœur de cible du Groupe.

Dans le détail, le chiffre d’affaires du segment des voitures reconditionnées s’établit à 360,5 millions d’euros, en croissance de +14,7% comparé au 1er trimestre 2023. 20 817 véhicules ont été livrés, soit une progression de +18,0%.

Les volumes sont positivement orientés sur toutes les géographies, excepté en Espagne. Cette performance est indéniablement le fruit de notre capacité à identifier et saisir les opportunités de marché, via un modèle d’affaires unique, des équipes engagées, et une technologie au service de la satisfaction de nos clients.

L’activité en Espagne reste toutefois en retrait. Clicars, filiale espagnole du Groupe, après 6 ans de croissance exponentielle, poursuit sa transition. La société s’attèle notamment depuis l’été dernier à établir une présence territoriale raisonnée sur le territoire espagnol, faire évoluer son mix vers des véhicules plus accessibles, et améliorer les processus de reconditionnement de son centre de Villaverde. Le retour à une trajectoire de croissance est attendu pour la seconde partie de l’année 2024.

Les prix de vente moyens unitaires des véhicules reconditionnés sont pour leur part en légère baisse

(c. -3%), reflétant à la fois des effets mix et l'impact de l'érosion des prix de vente sur le marché des véhicules d'occasion en général. La baisse de ces derniers a notamment nettement accéléré au Royaume-Uni depuis septembre.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures pré-immatriculées ressort à 100,0 millions d’euros, soit plus d'un doublement (+107,4%) par rapport au 1er trimestre 2023. 5 625 véhicules ont été livrés, matérialisant une très forte hausse de +134,2%. Les filiales française (Aramisauto) et belge (Cardoen) du Groupe se sont montrées particulièrement agiles pour bénéficier à plein du redressement de ce segment de marché.

L’évolution des prix de vente unitaires moyens des véhicules pré-immatriculés résulte principalement d’effets mix.

B2B – ventes de voitures à clients professionnels (8% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2B s’élève à 39,6 millions d’euros, en baisse de -24,7% par rapport au 1er trimestre 2023, principalement du fait d’un changement de mix d’approvisionnement. En effet, les approvisionnements en véhicules à reconditionner auprès des particuliers, dont une partie est revendue à des professionnels (majoritairement des véhicules de plus de 8 ans ou 150 000 kms), ont été moins nombreux sur la période. Inversement, les approvisionnements en véhicules d’occasion auprès de Stellantis ont doublé par rapport au 1er trimestre 2023, retrouvant des niveaux proches des niveaux atteints pré-crise. Par ailleurs, le retour à un fonctionnement plus usuel du marché de l’automobile, notamment via l’amélioration de la disponibilité de véhicules d’occasion récents via les canaux professionnels, a amené Aramis Group à faire évoluer son mix de sourcing pour garantir à ses clients une offre toujours plus attractive de véhicules de qualité à prix compétitifs.

Services (5% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires généré par les services, enfin, s’établit à 26,9 millions d’euros, en progression de +10,9% par rapport au 1er trimestre 2023. La contribution des solutions de financement tend à s'éroder dans un contexte de taux plus élevés.

PERSPECTIVES

Aramis Group relève des signes encourageants dans les dynamiques de marché.

S’il reste très en deçà des niveaux atteints pré-crise (c. -19%5 par rapport au 1er trimestre 2019), le marché des véhicules d'occasion a retrouvé une orientation positive sur la période comprise entre octobre et décembre 2023 (1er trimestre fiscal 2024 d’Aramis Group), affichant +1% par rapport à la même période en 2022. En outre, son fonctionnement tend à retrouver un schéma plus habituel, avec une production de voitures neuves supérieure à la demande, source de pré-immatriculations, et une disponibilité accrue de voitures d’occasion récentes.

Par ailleurs, les prix de vente des véhicules d’occasion sont tendanciellement orientés à la baisse depuis plusieurs trimestres, avec une accélération relevée au Royaume-Uni ces derniers mois. Bien que les budgets des ménages restent exposés aux aléas macroéconomiques, la tendance baissière des prix est de nature à soutenir la demande future.

Dans ce contexte, Aramis Group aborde l'année 2024 avec confiance. Le Groupe réitère ses objectifs pour l’exercice en cours, à savoir générer :

À périmètre constant, des volumes de véhicules B2C vendus d'au moins 100 000 unités;

Un EBITDA ajusté au moins deux fois supérieur à celui réalisé en 2023.

Prochaine information financière :

Résultats semestriels 2024 : 27 mai 2024 (après bourse)

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel proche de 2 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 90 000 véhicules à des particuliers et accueille plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales chaque année. Le Groupe emploie plus de 2 500 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 4 " Facteurs de risques et environnement de contrôle " du Document d'enregistrement universel en date du 19 décembre 2023, déposé par l'AMF sous le numéro D. 23-0864 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

