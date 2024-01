Rackspace Technology veröffentlicht Bericht über Engagement für Nachhaltigkeit

SAN ANTONIO, Jan. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für hybride, Multi-Cloud-basierte End-to-End-Technologielösungen, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, in dem die Fortschritte des Unternehmens bei der Erreichung seiner sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsziele im Geschäftsjahr 2023 hervorgehoben werden.



„Auf dem Weg durch das Jahr 2024 bleibt Rackspace Technology seinen Nachhaltigkeitsgrundsätzen treu, die eine Vielzahl von Errungenschaften widerspiegeln – von der Förderung nachhaltiger Technologiepartnerschaften über die Stärkung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens bis hin zu effektiven Beiträgen zur Gemeinschaft“, so Amar Maletira, CEO von Rackspace Technology. „Jedes Vorhaben ist ein Sprungbrett in eine verantwortungsvollere und innovativere Zukunft. Wir bleiben unserem Weg zu einer nachhaltigeren, gerechteren und technologisch fortschrittlicheren Welt treu und stellen uns weiterhin diesen Herausforderungen und Chancen.“

Zu den Highlights der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsziele von Rackspace Technology gehören die folgenden Meilensteine:

Neue Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit

Im Jahr 2023 wurde Srini Koushik zum President AI, Technology, and Sustainability befördert. Diese Führungsrolle steht im Einklang mit der Vision des Unternehmens, die Zukunft für die Kunden zu gestalten. Herrn Koushiks Leidenschaft für die Mission der Nachhaltigkeit und sein strategisches Verständnis machen ihn zur idealen Führungspersönlichkeit, um Rackspace Technology auf die nächsten Ebenen der Innovation und Nachhaltigkeit zu führen. In Zusammenarbeit mit den wichtigsten Funktionsleitern von Rackspace Technology treibt Herr Koushik Initiativen voran, die Innovation und Nachhaltigkeit in einer Vision vereinen, die sowohl fortschrittlich als auch verantwortungsbewusst ist und den Glauben an die Synergie zwischen technologischem Fortschritt und ökologischem Verantwortungsbewusstsein verkörpert.

Rackspace Technology erhält Anerkennung für Nachhaltigkeit in der Branche

Rackspace Technology hat für die Integration von Nachhaltigkeitsprinzipien in jeden Aspekt seines Betriebs bemerkenswerte Anerkennung in der Technologiebranche erhalten, die das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Innovation unterstreicht. Zu den Auszeichnungen gehört die Ernennung zum AWS North America Sustainability Partner of the Year. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht das unermüdliche Engagement von Rackspace Technology für Nachhaltigkeitsziele und die Ankündigung von SustainableIT.org, Herrn Koushik als Preisträger der Inaugural Impact Awards for Technology Contributions to Sustainability Initiatives und der Sustainability Business Awards auszuzeichnen.

„Unsere Arbeit im Bereich der Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, und die Ergebnisse des diesjährigen Berichts spiegeln unser kontinuierliches Engagement für Prinzipien und Werte wider“, so Srini Koushik, President AI, Technology, and Sustainability, Rackspace Technology. „Das Engagement für die Prinzipien der Nachhaltigkeit geht über die unternehmerische Verantwortung hinaus und spiegelt unseren unermüdlichen Einsatz für eine nachhaltige, gerechte und innovative Zukunft wider.“

Reduzierung des CO2-Fußabdrucks

Der ehemalige LEED Gold-zertifizierte Hauptsitz von Rackspace Technology war ein Zeugnis für den innovativen Geist und den kulturellen Reichtum des Unternehmens. Die weitläufige, fast 112.000 Quadratmeter große Anlage – eine kreative Umgestaltung eines ehemaligen Einkaufszentrums – symbolisiert das Engagement des Unternehmens für die Neuerfindung und Wiederbelebung städtischer Gebiete.

Im Jahr 2024 wird Rackspace Technology seinen neuen Firmensitz beziehen, ein modernes Bürogebäude, das auf die aktuellen Bedürfnisse und zukünftigen Ambitionen des Unternehmens zugeschnitten ist. Dieser Umzug ist mehr als nur ein Standortwechsel; er spiegelt die Entwicklung des Geschäftsmodells des Unternehmens hin zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit wider. Durch die Verkleinerung seines physischen Fußabdrucks trifft das Unternehmen eine bewusste Entscheidung, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und sich gleichzeitig an die sich verändernde Geschäftslandschaft anzupassen.

Der neue Raum ist für die derzeitige Belegschaft des Unternehmens ausgelegt und ermöglicht gleichzeitig zukünftige Erweiterungen und eine deutliche Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks des Unternehmens. Im Jahr 2022 emittierte der Hauptsitz von Rackspace Technology 7.492 Tonnen CO2 (Scope 1 & 2). Im Gegensatz dazu wird der neue Hauptsitz von Rackspace Technology im Jahr 2024 voraussichtlich nur 1.485 Tonnen CO2 ausstoßen (Scope 1 & 2 geschätzt), was einer CO2-Einsparung von 6.007 Tonnen oder einer Gesamtreduktion von 80 % entspricht.

Kundenengagement

Im Mittelpunkt der Strategie von Rackspace Technology rund um das Kundenengagement steht die kontinuierliche Verbesserung, von der Lösungsentwicklung und -implementierung bis hin zur Phase des verwalteten Betriebs. Der ganzheitliche Ansatz von Rackspace Technology bei der Servicebereitstellung umfasst eine Reihe von Dienstleistungen von ERP über CRM bis hin zu Produktivitäts-Tools, um betriebliche Exzellenz zu gewährleisten, die durch einen 24x7x365-Support von zertifizierten Spezialisten unterstützt wird.

Innovationen wie Rackspace Technology Elastic Engineering durchbrechen die starren Barrieren traditioneller Servicemodelle und fördern gleichzeitig Flexibilität und Effizienz. Die Consulting- und Beratungsdienste von Rackspace Technology unterstützen Kunden bei der Strategieentwicklung, um die Effektivität ihrer Lösungen zu maximieren. Dieses Einsatz für die Optimierung der Ressourcennutzung und die Verbesserung des Kundenerlebnisses unterstreicht das Engagement des Unternehmens für nachhaltige, effiziente und verantwortungsbewusste Technologielösungen.

Engagement für die Gemeinschaft

Jedes Jahr stellt Rackspace Technology Unternehmensgelder für bezahlte Freistellungen für ehrenamtliche Tätigkeiten zur Verfügung und ermutigt so seine Racker (Rackspace-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter), sich in den Gemeinden, in denen sie arbeiten, zu engagieren. Im vergangenen Jahr leisteten die Racker über 21.000 Stunden (etwa zweieinhalb Jahre) ehrenamtliche Arbeit, und das „Rack Gives Back“-Programm des Unternehmens brachte mehr als 160.000 US-Dollar für lokale Organisationen ein. Neben der technischen Expertise bei der Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen und der Betreuung der nächsten Generation von Technologieexperten sind diese Beiträge ein Beispiel für die Kultur des Dienens und des Mitgefühls innerhalb des Unternehmens und in der Gesellschaft.

Rackspace Technology wird auch weiterhin einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen, in dem das Unternehmen über sein Engagement und neue Praktiken berichtet. Klicken Sie hier für den Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht 2023: Gemeinsam für eine strahlende, nachhaltige Zukunft.

