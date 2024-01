Gildan publie le rapport d’un expert reconnu en gouvernance sur le processus de relève du chef de la direction

MONTRÉAL, 24 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) (« Gildan » ou la « Société ») annonce aujourd’hui la publication du rapport sur la gouvernance du Dr Richard W. Leblanc intitulé : Le processus de planification de la relève du chef de la direction mené par le conseil d’administration de Les Vêtements de Sport Gildan Inc.



Les services du Dr Leblanc, un des plus grands experts en gouvernance d’entreprise et reddition de compte au Canada, ont été retenus par le conseil de Gildan afin qu’il procède à un examen indépendant et réponde à la question suivante : Le conseil d’administration de Les Vêtements de Sport Gildan a-t-il suivi un processus sain et rigoureux en matière de planification de la relève du président et chef de la direction?

Dans son rapport, le Dr Leblanc conclut que le conseil a suivi un processus sain et rigoureux relativement à la planification de la relève en prenant toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer de ce qui suit:

La planification de la relève du chef de la direction et la planification stratégique ont été toutes deux maintenues à l’ordre du jour du conseil et le conseil s’est penché sur ces questions au cours des réunions prévues au calendrier;

Des candidatures à l’interne ont été prises en considération par le conseil et le conseil a surveillé les progrès de chacun de ces candidats dans leur perfectionnement en vue d’être prêts à assumer les fonctions de chef de la direction;

Les services d’un cabinet international de recrutement de cadres, d’un cabinet de consultation en rémunération et d’un cabinet juridique ont été retenus, pas nécessairement dans cet ordre, au cours du processus en vue de recruter des candidats externes de premier plan et de fournir des conseils d’experts, selon le cas, au conseil;

Le conseil a étudié et évalué des candidatures internes et externes et a délibéré avec diligence à leur sujet, les administrateurs indépendants procédant de façon itérative, méthodique et délibérative et sans influence indue ou biais à toutes les étapes du processus de recrutement du chef de la direction;

Les trois candidats finalistes ont passé des tests psychométriques détaillés;

Les qualifications professionnelles, compétences et autres qualités du chef de la direction permanent choisi ont été vérifiés dans le cadre de vérifications minutieuses des références et des antécédents auxquelles, respectivement, 8 et 24 personnes externes sans lien de dépendance ont participé;

Le conseil a respecté le caractère confidentiel du processus de planification de la relève du chef de la direction.



Le texte complet du rapport sur la gouvernance du Dr Leblanc se trouve sur le site Web de Gildan au https://gildancorp.com/fr/compagnie/gouvernance/.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® ainsi que la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes lui conférant des droits de distribution exclusive aux États-Unis et au Canada.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com.