SPYPOINT dévoile de nouveaux ajouts à la série FLEX : Les caméras cellulaires de chasse FLEX-M et FLEX-PLUS

MONTRÉAL, 24 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SPYPOINT, le leader mondial des solutions de prospection mobiles innovantes, annonce fièrement l'expansion de sa célèbre série FLEX avec l'introduction de deux nouvelles caméras de chasse cellulaires – la FLEX-M et la FLEX-PLUS. Ces ajouts novateurs redéfinissent l'expérience de prospection mobile pour les chasseurs et les amateurs de plein air avec des fonctionnalités et des performances inégalées.

"Ces deux caméras offrent à nos clients exactement ce qu'ils nous demandent", a déclaré Jimmy Angers, président et directeur de l'innovation chez SPYPOINT. "Nous nous engageons à rester inégalés en termes de qualité et de valeur, et ces nouveaux ajouts à la série FLEX illustrent cet engagement."

La FLEX-M établit une nouvelle norme en matière de valeur, rendant le passage aux caméras de chasse cellulaires plus facile que jamais. Avec des photos de 28 MP et des vidéos 720p avec son, les utilisateurs peuvent s'attendre à une qualité d'image et vidéo exceptionnelle à un prix abordable. La FLEX-PLUS fournit non seulement des photos de 36 MP et des vidéos 1080p avec son directement dans l'application SPYPOINT, mais offre également une double capacité de la batterie. Cette conception innovante garantit un fonctionnement étendu sur le terrain et permet le mode instantané et les requêtes de photos et de vidéos sur demande. La FLEX-M et la FLEX-PLUS sont toutes deux équipées de fonctionnalités qui améliorent l'expérience de prospection mobile, notamment une configuration simple, des modes de capture polyvalents et une connectivité constante. L'intégration avec l'application SPYPOINT offre une activation facile de la caméra, une gestion des paramètres et des mises à jour du micrologiciel à distance, des cartes personnalisables, des informations météorologiques et la technologie BUCK TRACKER qui utilise la reconnaissance d'images IA pour numériser des images avec des filtres d'espèces.

La FLEX-M et la FLEX-PLUS de SPYPOINT seront disponibles pour l'achat à la fin du printemps 2024.

À propos de SPYPOINT:

SPYPOINT est un leader mondial de solutions innovantes de prospection mobile. Nos caméras de pointe et nos outils de repérage numérique avancés offrent une qualité de pointe, un rapport qualité-prix exceptionnel et des avantages tels que des plans de transmission de photos flexibles, allant de gratuit à illimité, ainsi que le CLUB INSIDERS SPYPOINT. Chez SPYPOINT, nous ne développons non seulement des caméras de chasse. Nous créons des outils. Nous proposons une solution : la solution de prospection mobile. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.spypoint.com.

