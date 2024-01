Dumas Mining, uma empresa do Grupo STRACON, assina contrato de cinco anos para atividades de desenvolvimento e produção subterrâneas na mina Las Chispas da SilverCrest Metals no México

TORONTO e LIMA, Peru, Jan. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O STRACON Group (“STRACON” ou “o Grupo”), um fornecedor líder de serviços de mineração subterrânea e de superfície de última geração nas Américas, anunciou hoje que a sua subsidiária Dumas Contracting Ltd. (“Dumas”), fechou um contrato de serviço de cinco anos cobrindo todas as atividades de desenvolvimento e produção subterrânea da Las Chispas Mine (“Las Chispas”) da SilverCrest Metals Inc. (“SilverCrest”) em Sonora, México.



“Gostaria de agradecer à SilverCrest pela oportunidade temos de poder apresentar a experiência operacional e décadas de experiência em mineração subterrânea da Dumas, inclusive no México”, disse Steve Dixon, CEO do STRACON Group. "Estamos completamente focados no sucesso da SilverCrest e, como seu parceiro estratégico, nos comprometemos em fornecer serviços para o aprimoramento da previsibilidade e do desempenho das operações em Las Chispas. Colaboraremos ativamente com a SilverCrest para oferecer as melhores práticas e soluções inovadoras para o desenvolvimento ainda maior da Mina de Las Chispas, de forma eficiente, segura e sustentável.”

A Mina de Las Chispas é uma operação subterrânea de mineração de prata e ouro de propriedade da SilverCrest por meio de sua subsidiária mexicana, Compañía Minera La Llamarada.

A Dumas foi contratada para fornecer uma ampla gama de serviços, incluindo todo o desenvolvimento subterrâneo e mineração de produção. A Dumas, uma empresa do Grupo STRACON, é uma empresa líder em serviços completos de mineração, especializada na construção de minas subterrâneas, desenvolvimento de minas laterais e verticais, afundamento de poços, mineração de produção e engenharia.

Sobre o STRACON Group

O STRACON Group oferece soluções e tecnologias inovadoras para empresas de mineração que operam nas Américas do Norte, Central e do Sul. A empresa serve como uma ponte entre seus clientes de mineração e as comunidades locais, em apoio à produção responsável de minerais fundamentais para a cadeia de suprimentos e a transição energética em todo o mundo. Com seu extenso portfólio de soluções especializadas para minas subterrâneas e a céu aberto, o STRACON Grupo pode aumentar o valor e a sustentabilidade de qualquer mina. Fundada há 30 anos, os serviços do STRACON passaram a abranger todas as etapas do ciclo de vida de uma mina, desde a pré-viabilidade, planejamento e projeto, treinamento da força de trabalho, gerenciamento de ativos, aluguel de equipamentos, desenvolvimento de infraestrutura, construção de minas, instalação de plantas de processo, operações e, finalmente, remediação e restauração na conclusão da vida de uma mina. O compromisso do Grupo STRACON com soluções inovadoras, excelência em serviços e satisfação do cliente continuará a impulsionar seu sucesso na indústria de mineração e a fornecer benefícios econômicos e sociais significativos às comunidades locais.

Com sede em Toronto no Canadá, Lima no Peru, e Santiago no Chile as empresas operacionais do Grupo STRACON são a STRACON, Dumas, STRACON Technologies, AMECO South America e STRACON Engineering. O Grupo STRACON é de propriedade majoritária do Ashmore Group plc (LSE: ASHM).

Para mais informações:

Andrés Pesaque

Diretor Jurídico

andres.pesaque@stracon.com

Este documento não é uma oferta de venda nem uma solicitação de compra de valores mobiliários

Este comunicado não constitui uma oferta nem uma solicitação de uma oferta de compra de valores imobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.