Robex annonce une production au sommet de ses prévisions

QUÉBEC, 24 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (TSXV:RBX) (« Robex » ou la « Société ») est fière d’annoncer une production de 51 827 onces (« oz »), ayant atteint le haut de sa fourchette de prévisions, soit de 48 000 oz à 52 000 oz.



Faits saillants du quatrième trimestre de 2023 de la Société

Production de 14 307 oz d’or au quatrième trimestre de 2023, ce qui représente une augmentation de 28 % par rapport à la production de 11 253 oz du quatrième trimestre de 2022.



Traitement de 543 242 tonnes de minerai d’une teneur de 0,94 gramme par tonne (« g/t ») d’or, soit une hausse de 5 % comparativement au quatrième trimestre de 2022.



Taux de récupération de l’or de 87,5 %, qui correspond à une baisse de 1,9 % par rapport au quatrième trimestre de 2022.



Faits saillants de la Société en 2023

Production de 51 826 oz d’or, qui représente une hausse de 11 % en comparaison à celle de 2022 et correspond au haut de la fourchette de prévisions de la Société, c’est-à-dire de 48 000 oz à 52 000 oz.



Traitement de 2 224 890 tonnes de minerai d’une teneur de 0,81 g/t d’or, ce qui équivaut à une augmentation de 10 % par rapport à 2022.



Taux de récupération de l’or de 89,5 %, une hausse de 1,0 % depuis 2022.



Ventes de 51 184 oz d’or, soit une hausse de 7 % vis-à-vis de 2022.



À l’échelle du groupe, quatre millions d’heures de travail sans accident entraînant une perte de temps.



Daniel Marini, directeur des opérations, a commenté : « Nous sommes très satisfaits de notre rendement, en particulier au quatrième trimestre, où nous avons connu notre meilleur rendement de l’année. Je souhaite remercier notre équipe d’avoir atteint nos cibles de production tout en maintenant des normes élevées de sécurité et d’excellents résultats, sans oublier les résultats très encourageants sur le plan des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous avons désormais regroupé le Mali et la Guinée dans un seul ensemble d’indicateurs de rendement clé et nous avons bien hâte à 2024. Pour conclure, les records de Robex d’aujourd’hui sont ses moyennes de demain. »

À propos de Ressources Robex Inc.

Robex est une société de production et de développement aurifère qui exerce ses activités dans plusieurs territoires en Afrique de l’Ouest et qui dispose d’un potentiel d’exploration à court terme. La Société s’est engagée à réaliser ses activités de manière sécuritaire, diversifiée et responsable dans les pays où elle est présente, dans le but de favoriser une croissance durable. La Société exploite la mine de Nampala au Mali depuis 2017 et poursuit son projet aurifère Kiniéro en Guinée.

Avec l’appui financier de deux actionnaires stratégiques, Robex entend devenir un producteur d’or de premier plan en Afrique de l’Ouest.

Informations supplémentaires

RESSOURCES ROBEX INC. COMMUNICATIONS FINANCIÈRES RENMARK INC. Aurélien Bonneviot, chef de la direction



Stanislas Prunier, Relations avec investisseurs et développement de l’entreprise



+1 581 741-7421



Courriel : investor@robexgold.com



www.robexgold.com Robert Thaemlitz, directeur de compte



+1 416 644-2020 ou +1 212 812-7680



Courriel : rthaemlitz@renmarkfinancial.com



www.renmarkfinancial.com



Énoncé prospectif

Certaines informations dans ce communiqué de presse représentent des « énoncés prospectifs » ou des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières (les « énoncés prospectifs »). À l’exception des énoncés de faits historiques, certaines informations du présent document constituent des énoncés prospectifs qui comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant : le développement et l’exploitation potentiels du gisement de Mansounia Central ou du projet Kiniéro, des propriétés minières et du plan d’affaires actuels de la Société, y compris la réalisation d’études de faisabilité ou la prise de décisions de production à cet égard; le futur rendement financier ou opérationnel de la Société, du gisement de Mansounia Central et du projet Kiniéro; les résultats des travaux effectués jusqu’à présent; la réalisation des estimations des ressources et des réserves minérales; le développement et les résultats opérationnels et économiques de toute étude de préfaisabilité qui pourrait être entreprise pour le gisement de Mansounia Central, y compris les flux de trésorerie, le potentiel de revenus, le potentiel de développement par étapes, les dépenses d’investissement, les coûts de développement et leur calendrier, les taux d’extraction, les projections de durée de vie de la mine et les estimations de coûts; l’ampleur ou la qualité des gisements minéraux; l’avancement prévu du projet Kiniéro, y compris le plan de la mine; les dépenses d’exploration, les coûts et le calendrier de développement de nouveaux gisements; le potentiel et les occasions d’exploration du gisement Mansounia Central; les coûts et le calendrier des futures explorations; l’achèvement et le calendrier des futures études de développement; les estimations des taux de récupération métallurgique; l’avancement prévu du gisement de Mansounia Central, du projet Kiniéro et des futures perspectives d’exploration; les besoins de capitaux supplémentaires; le prix futur des métaux; la réglementation gouvernementale des opérations minières; les risques environnementaux; le calendrier et l’issue possible des questions réglementaires en suspens; la réalisation des retombées économiques prévues pour le gisement de Mansounia Central et le projet Kiniéro; et le potentiel de croissance future du gisement de Mansounia Central. Les énoncés prospectifs se caractérisent souvent par l’utilisation de mots comme « peut », « sera », « pourrait », « serait », « anticipe », « croit », « s’attend à », « a l’intention de », « potentiel », « estime », « budget », « prévu », « planifie », « planifié », « prévisions », « objectifs » et d’autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs et d’hypothèses formulés par la direction et considérés comme raisonnables au moment où ces informations sont fournies. Les hypothèses et facteurs incluent : la capacité de la Société à mener à bien ses projets d’exploration planifiés; l’absence de conditions défavorables au projet Kiniéro ou au gisement de Mansounia Central; l’absence de retards opérationnels imprévus; l’absence de retards importants dans l’obtention des permis nécessaires; le maintien du prix de l’or à des niveaux qui assurent la rentabilité du gisement de Mansounia Central et du projet Kiniéro; la capacité de la Société à continuer à mobiliser les capitaux nécessaires pour financer ses activités et rembourser ses dettes à court terme; et la capacité à réaliser les estimations des ressources et des réserves minérales. Les énoncés prospectifs impliquent nécessairement des incertitudes et des risques, connus et inconnus, susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les projections de rendement ou de résultats exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs et les résultats et le rendement réels. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter : les incertitudes générales liées aux affaires, à l’économie et à la concurrence; les résultats réels des activités d’exploration actuelles et futures; le risque géopolitique; les risques politiques inhérents à l’exploitation minière dans les pays en développement; les conclusions des évaluations économiques; la satisfaction des différentes estimations budgétaires; les avantages du recours à certaines technologies; les évolutions dans les paramètres du projet ou les évaluations économiques à mesure que les plans sont peaufinés; les prix futurs des métaux; les variations possibles de la teneur minérale ou des taux de récupération; le risque que les coûts réels dépassent les prévisions; les problèmes techniques géologiques, miniers et d’exploration; le fait que les installations, équipements ou procédés ne fonctionnent pas comme prévu; les accidents, les conflits de travail et autres risques en lien avec l’industrie minière; les retards dans l’obtention des autorisations et du financement des autorités gouvernementales; la nature spéculative de l’exploration et du développement miniers (y compris les risques liés à l’obtention des licences, permis et autorisations nécessaires des autorités gouvernementales); la propriété des biens; l’incidence de la COVID-19 sur le calendrier des travaux d’exploration et de développement; et la capacité de la direction à anticiper et à gérer les facteurs et risques susmentionnés. Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs importants susceptibles d’entraîner des actions, des événements ou des résultats réels différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs peuvent entraîner des actions, des événements ou des résultats différents de ceux prévus, estimés ou envisagés. Il est conseillé aux lecteurs d’étudier et de prendre en compte les facteurs de risque présentés dans les documents d’information de la Société pour une analyse plus approfondie des facteurs de risque et de leurs effets potentiels, documents accessibles par le profil de la Société sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Il n’y a aucune garantie que les énoncés prospectifs se révèlent exacts, ni même qu’ils profitent à Robex, le cas échéant, car les résultats réels et les événements futurs peuvent sensiblement différer de ceux qui y sont anticipés. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction venaient à changer, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent. Les énoncés prospectifs aux présentes sont produits dans le but d’aider les investisseurs à comprendre le plan, les objectifs et les buts de la Société et peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties du rendement futur, et le lecteur est invité à ne pas s’y fier indûment.



Veuillez vous référer à la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, datée du 28 avril 2023, et à la section « Risques et incertitudes » de chacun des rapports de gestion de la société datés du 28 avril 2023 pour les exercices clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021, et au rapport de gestion de la Société daté du 28 août 2023 pour les périodes de six mois closes le 30 juin 2023 et le 30 juin 2022, qui sont tous disponibles par voie électronique sur le site de SEDAR à www.sedar.com. Tous les énoncés prospectifs au présent communiqué de presse sont expressément assortis de cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens des politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la véracité ou à l’exactitude du présent communiqué.