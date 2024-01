Hydro Mobile dévoile le nouveau système d’accès motorisé pour la série M2 au World of Concrete

L’ASSOMPTION, Québec, 24 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hydro Mobile, chef de file en Amérique du Nord dans la conception et la fabrication de plateformes élévatrices sur mât et de plateformes de transport, a lancé le nouveau système d’accès motorisé pour la série M2, une solution de rechange rentable qui permet de gagner du temps par rapport aux systèmes d’accès existants. Le système d’accès motorisé pour la série M2 d’Hydro Mobile permet aux travailleurs de rejoindre et quitter la plateforme en toute sécurité sur les chantiers où l’accès à la structure est difficile. Cela réduit considérablement le temps nécessaire pour accéder à la zone de travail et élimine le besoin de recourir à des solutions alternatives coûteuses, tout en accordant la priorité à la sécurité. Le système sera présenté pour la première fois cette semaine dans le cadre du 50e salon professionnel annuel World of Concrete qui se déroule à Las Vegas.

Les projets de maçonnerie peuvent s’effectuer à des centaines de mètres du sol. Actuellement, la solution de l’industrie consiste bien souvent à utiliser le mât comme échelle lorsqu’il n’existe aucun moyen d’accéder à la plateforme de travail via la structure elle-même (par exemple, par un escalier intérieur et une fenêtre). Cela nécessite la mise en place d’un système antichute indépendant pour soutenir les travailleurs qui grimpent à la verticale. Pour accéder à des plateformes encore plus hautes, il faut alors implémenter une solution d’accès distincte, indépendante de la plateforme de travail, ce qui est long et coûteux.

De son côté, le système d’accès motorisé pour la série M2 atteint une vitesse maximale de 10 mètres (35 pieds) par minute et peut accueillir jusqu’à trois passagers, ce qui représente un gain de temps considérable par rapport aux systèmes permettant à un seul travailleur à la fois de monter ou descendre le long du mât. Le système d’accès motorisé pour la série M2 réduit également la dépendance à l’égard des échafaudages et des tours d’escalier et permet aux travailleurs de se rendre de manière autonome dans la zone de travail. Le système est alimenté par un palan électrique de 208 volts, ce qui facilite son fonctionnement par un branchement sur le système électrique d’un bâtiment ou encore sur une génératrice. Le système est conçu pour favoriser le bien-être des travailleurs grâce à des dispositifs de sécurité intégrés qui garantissent un déplacement vertical sécuritaire le long du mât, ainsi qu’un système à deux câbles éliminant ainsi la nécessité d’avoir une ligne de vie pour chaque travailleur. Le système d’accès motorisé pour la série M2 est disponible (en option) sur les nouvelles plateformes de série M2 ou peut être installé sur les plateformes de série M2 existantes.

Pour M. Conor O’Neill, dirigeant chez Hydro Mobile : « Les maçons et les entrepreneurs sont souvent confrontés à des situations où il n’existe pas de moyen pratique ou sécuritaire pour accéder à une plateforme depuis le bâtiment ou la structure. Le système d’accès motorisé de série M2 permet d’économiser du temps, des ressources et de l’argent, tout en plaçant la sécurité au premier plan. »

L’équipe d’Hydro Mobile invite les participants du World of Concrete à visiter son kiosque extérieur situé dans l’arène Spec Mix Bricklayer 500 de la zone Bronze et à demander une démonstration. Il est également possible de planifier une démonstration en contactant votre revendeur local Hydro Mobile. Présente dans toute l’Amérique du Nord, l’équipe d’Hydro Mobile est là pour vous démontrer comment le système d’accès motorisé de série M2 peut contribuer à accroître la sécurité et l’efficacité des employés.

