mophie 推出龙年限定版 powerstation plus 庆祝春节

盐湖城, Jan. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 移动设备智能电源解决方案创新者 mophie ® 今日宣布推出一款独家限量版产品powerstation® plus，采用艺术化的龙形设计来庆祝龙年的到来。



powerstation plus 将 Lightning 和 USB-C 线缆集成在紧凑的框架内，内置 10,000 mAh 强劲电池。这种独特的电源解决方案可让用户方便地同时为多台设备充电。集成线缆可提供高达 20W 的电力传输 (PD)，确保为 iPhone、iPad 和 AirPods 提供快速、最优的充电。1

powerstation plus 兼具功能性和时尚感，其时尚的外观与 Apple iPhone、iPad、Apple Watch 和 AirPods 相得益彰，可以毫不费力地放入任何包袋。享受长达 +43 小时的视频播放，为从 iPhone 到 iPad Pro 等便携设备提供所需的额外电池续航时间。2

powerstation plus 配备了集成的强化 Lightning 和 USB-C 线缆，可为 iPhone、iPad、Apple Watch 和 AirPods 无缝充电。可同时为多个设备充电，将一个设备连接到 Lightning 线缆，另一个连接到 USB-C 线缆，还可使用 USB-C PD 端口为 AirPods 或 Apple Watch 充电。3 利用 USB-C PD 端口为 powerstation plus 充电，或者通过从墙壁到设备的直通充电为 iPhone 或 iPad 充电。

集成的四灯 LED 电量指示灯可显示充电状态和当前电池寿命，确保您随时了解情况。

供应情况：

2024 龙年 powerstation plus（79.95 美元）目前在美国、澳大利亚、中国大陆、香港、澳门、新加坡和中国台湾的苹果零售店以及 Apple.com 和 mophie.com 独家发售。该产品由制造商提供两年保修。4



Apple、Lightning、iPhone、iPad、AirPods 和 Apple Watch 是 Apple, Inc. 在美国和其他国家注册的商标。USB-C 是 USB 实施者论坛的注册商标。其他商标是其各自所有者的财产。

1 最大共享输出功率：27W。Lightning 线缆最高可提供 20W 功率。USB-C 线缆最高可提供 20W 功率。USB-C 端口最高可提供 20W 功率。当使用两条或更多线缆/端口时，它们的总功率可达 27W。

2 额外的使用时长是根据内部动力站电池的标称 mAh 容量和 iPhone 13 Pro 的 mAh 电池容量计算得出的估计值。电池续航时间的长短取决于多种因素，每个用户都不尽相同。

3 一台设备的最大功率可达 20W。多台设备的共享输出功率最高可达 27W。实际输出功率和充电速度因同时使用的端口类型和数量而异，从 5W 至 27W 不等。

4 ZAGG 对这些产品在正常使用情况下的材料和工艺缺陷提供两 (2) 年的保修，保修期自原始最终用户消费者零售购买之日起计算。更多详细信息，请参阅 zagg.com/warranty-policies 保修政策。

关于 mophie

mophie 是电源领域的领先品牌，是一家屡获殊荣的设计商和制造商，致力于让移动世界始终保持强大 (Stay Powerful®)。mophie 因其创新的移动解决方案而广受赞誉，是独具匠心的果汁包充电宝的开发者。作为无线充电、便携式充电器、数据线和插墙适配器领域的创新者，mophie 的产品以时尚和高性能而著称，实现了硬件和设计的无缝整合。mophie 的产品在 130 多个国家和地区有售，在 Apple、Best Buy、Verizon、AT&T 和 T-Mobile 商店以及其他主要零售商处均有销售。请访问 mophie.com ，并在 Facebook 、 X (前称 Twitter) 和 Instagram 上关注我们。

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