Après une nouvelle année record, Publicis dévoile sa stratégie en matière d’Intelligence Artificielle

Six ans après être passé d’une holding company à une plateforme,

Publicis met l'IA au cœur de son modèle pour devenir le premier Système Intelligent du secteur

Paris, le 25 janvier 2024 – Après avoir surperformé le marché en 2023 pour la quatrième année consécutive avec une croissance organique au-delà des attentes à +6,3%, Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] présente aujourd'hui sa stratégie pour devenir le premier Système Intelligent du secteur grâce à l'IA.

Quelques enseignements clés de la présentation :

D’une plateforme à un Système Intelligent

Au cours des six dernières années, Publicis est devenu le partenaire privilégié de la transformation de ses clients. Pendant cette période, le Groupe est passé d’une holding company à une plateforme intégrée en s’appuyant sur trois parti-pris stratégiques : placer les données et la technologie au cœur de son modèle avec l'acquisition de Sapient et d'Epsilon, déployer une organisation par pays et créer une structure opérationnelle unique pour l’ensemble de l’allocation de ses ressources.

Après avoir permis à Publicis de surperformer le marché sur l’ensemble des indicateurs financiers et extra-financiers, cette organisation en plateforme permet désormais au Groupe d’exploiter pleinement la puissance de l'IA de manière unique, pour devenir un Système Intelligent. Ainsi, Publicis est capable de relier toutes ses données, au sein de chaque expertise, chaque entité et chaque zone géographique, pour les mettre entre les mains de l’ensemble de ses 100 000 collaborateurs.

En devenant un Système Intelligent mettant toutes ses informations à la portée de l’ensemble de ses équipes, Publicis permet à chacun de devenir un expert de la donnée, de coder comme un ingénieur, d’être un partenaire de transformation au service de ses clients.

Une ambition déjà concrétisée

Publicis place l'IA au cœur de son organisation en plateforme afin de regrouper l’ensemble de ses données propres sous une seule entité : CoreAI.

Le Groupe s’appuie sur l’expertise IA de Publicis Sapient, allant de la conception de puces pour Nvidia utilisées dans l'entraînement de modèles d'IA tels que Chat GPT, au développement de parcours consommateurs basés sur l'IA dans de nombreux secteurs d'activité, pour construire CoreAI.

Véritable épicentre du Groupe, CoreAI rassemble toutes les données propriétaires de Publicis : 2,3 milliards de profils dans le monde, des trillions de points de données analysant la performance commerciale de campagnes, près d'un pétaoctet de contenus sur la plateforme Marcel, le tout combiné avec 35 ans de données de transformation commerciale et de lignes de code détenues exclusivement par Publicis Sapient.

CoreAI permettra à chacun des métiers du Groupe de tirer le meilleur parti de l’IA au service de la croissance de ses clients :

Insight : des analyses de données rigoureuses et pertinentes qui nourriront l’ensemble des stratégies communication ;





Médias : des plans d’achats média et d’optimisation toujours plus précis pour accélérer les ventes de nos clients ;



Création & production : du contenu personnalisé réalisé à grande échelle, générant des gains d'efficacité et des créations encore plus innovantes ;





Software : les meilleurs logiciels et produits numériques déployés sur le marché à grande échelle en quelques jours ou semaines, au lieu de quelques mois ;





Opérations : des opérations internes et des systèmes de gestion des clients toujours plus rapides, précis et efficaces.





Publicis investira trois cents millions d'euros au cours des trois prochaines années pour devenir un véritable Système Intelligent. Pour la seule année 2024, le groupe prévoit un investissement de cent millions d'euros, dont 50 % dédiés à la formation et au recrutement des équipes, et 50 % à la technologie, via l’achat de licences, de logiciels informatiques et d'infrastructures Cloud.

Le développement de CoreAI a débuté lors du deuxième semestre 2023 et le Groupe prévoit de déployer ses capacités progressivement au cours du premier semestre 2024. CoreAI et ses fonctionnalités seront présentées en mai prochain lors de l’évènement Viva Tech 2024 à Paris.

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe, déclare : “Notre passage d’une holding company à une plateforme n'a pas été facile mais il a porté ses fruits, comme le démontre notre croissance organique 2023 supérieure à celle du secteur pour la quatrième année consécutive. Grâce à notre organisation en plateforme mise en place ces dix dernières années, nos données propriétaires d'une ampleur et d'une précision inégalées, et nos 45 000 ingénieurs, consultants et data analystes, nous sommes uniquement positionnés pour tirer le meilleur parti de l’IA.

En plaçant CoreAI au cœur de notre modèle et en devenant un véritable Système Intelligent, nous rendrons nos collaborateurs plus efficaces et productifs. Mais surtout, cela permettra à chacun de faire demain ce que personne ne peut faire aujourd'hui, dans le respect des normes éthiques les plus strictes et au service de la croissance de nos clients.

À l’approche de notre centième anniversaire, nous sommes convaincus que tous les efforts déployés pour nous transformer et nos investissements permanents dans nos talents et nos technologies nous permettront de continuer à surperformer nos concurrents en termes de croissance organique, à maintenir les meilleurs indicateurs financiers du marché et à conduire le changement au sein de notre secteur."

À propos de notre investissement dans l’Intelligence Artificielle

Le Groupe prévoit de financer intégralement son investissement de 100 millions d’euros dans l’Intelligence Artificielle en 2024 par des économies réalisées en interne. Cet investissement n’aura donc pas d’impact sur la marge opérationnelle du Groupe en 2024, et sera légèrement contributif à celle de 2025.

Revenu net préliminaire du quatrième trimestre et de l’année 2023 (non audités)

Le Groupe publie aujourd’hui de manière anticipée son revenu net pour le quatrième trimestre et l’année 2023.

L’ensemble des résultats audités 2023 sera publié le 8 février 2024 avant l’ouverture de la Bourse.

La croissance organique 2023 s’élève à + 6,3 %, soit au-dessus de la fourchette cible de + 5,5 % à + 6 % qui avait été revue à la hausse en octobre dernier.

Le quatrième trimestre est ainsi sorti au-dessus des attentes avec une croissance organique de + 5,7 %.

L’activité Media, qui représente un tiers du revenu net, enregistre une croissance organique à deux chiffres pour l’année 2023, avec une accélération au quatrième trimestre portée par une progression plus rapide de la contribution du New Business. Les activités de Data et Tech, également un tiers du revenu net, affichent une performance annuelle très solide malgré des tendances contrastées. La performance d’Epsilon affiche une croissance organique de l’ordre de + 10 % en 2023 - accélérant au deuxième semestre, avec notamment une croissance à deux chiffres au T4 bénéficiant de la hausse de la demande client pour la gestion des données propriétaires. Comme anticipé et à l’image des principaux acteurs du Consulting, l’activité de Publicis Sapient reflète des décalages de projets de transformation numérique, et enregistre ainsi une croissance organique de + 3 % en 2023 malgré une légère baisse au quatrième trimestre. Les activités Créatives quant à elles prouvent à nouveau leur résilience, avec une croissance organique low-single digit à la fois au quatrième trimestre et pour l’année 2023.

Par zone géographique, la force de notre modèle est visible dans toutes les régions, tant au quatrième trimestre que pour l'ensemble de l’année 2023.

Nos activités aux États-Unis, qui représentent 60 % du revenu net, enregistrent une croissance organique remarquable de + 5,0 % pour l’année, après une accélération à + 6,1 % au quatrième trimestre. L’Europe croît de + 10,3 % en organique en 2023, avec un quatrième trimestre en progression organique de + 4,3 % en dépit d'une base de comparaison élevée, notamment au Royaume-Uni. La croissance organique de l’Asie s’établit à + 2,9 % sur l’année après une accélération à + 4,0 % au quatrième trimestre, portée par le retour de la performance en Chine en territoire positif. La région Afrique et Moyen-Orient est en progression de + 12,4 % en organique sur l’année et de + 9,7 % au quatrième trimestre. L’Amérique Latine croît de + 8,9 % sur une base organique sur l’année et de + 13,9 % au quatrième trimestre.

Répartition du revenu net 2023 par zone géographique

Millions Revenu Net Croissance Croissance d’euros 2023 2022 publiée organique Amérique du Nord 8 050 7 869 +2,3% +4,9% Europe 3 172 2 879 +10,2% +10,3% Asie Pacifique 1 156 1 176 -1,7% +2,9% Moyen Orient & Afrique 380 359 +5,8% +12,4% Amérique Latine 341 289 +18,0% +8,9% Total 13 099 12 572 +4,2% +6,3%

Répartition du revenu net du 4ème trimestre par zone géographique

Millions Revenu net Croissance Croissance d’euros T4 2023 T4 2022 publiée organique Amérique du Nord 2 158 2 133 +1,2% +6,0% Europe 851 814 +4,5% +4,3% Asie Pacifique 318 323 -1,5% +4,0% Moyen Orient & Afrique 106 104 +1,9% +9,7% Amérique Latine 107 88 +21,6% +13,9% Total 3 540 3 462 +2,3% +5,7%

