Eviden choisi par l'EETT pour ouvrir la voie aux communications par satellite

Mise en place d'un système moderne de surveillance du spectre des communications par satellite (SEFD/ΣΕΦΔ)

Paris, France et Vienne, Autriche – le 25 janvier 2024 – Eviden, la ligne d’activités d’Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité annonce aujourd'hui sa collaboration avec l'EETT (Hellenic Telecommunications and Post Commission), l'autorité nationale de régulation (ANR) en matière de fourniture de services et de réseaux de communications électroniques, d'installations et de services connexes, et de services postaux. L'EETT a sélectionné, dans le cadre d'un appel d'offres international ouvert cofinancé par le Fonds européen de développement régional et les ressources nationales, la solution de pointe SkyMon d'Eviden pour la mise en place d'une station pionnière de surveillance des satellites, baptisée "EOS/ΗΩΣ" d'après la divinité mythologique grecque personnification de l'aube, dédiée à la surveillance du spectre de fréquences utilisé dans les communications par satellite. Le prix du contrat s'élève à 5 667 098,15 euros, TVA comprise.

L'EETT, en tant qu'autorité administrative indépendante de la Grèce, cherche à mieux exercer ses responsabilités en matière de spectre satellitaire, au profit de l'environnement commercial et de la recherche, ainsi qu'à cultiver l'innovation dans le domaine des communications électroniques basées sur les réseaux satellitaires à large bande. Ainsi, le SEFD contribuera au développement économique et à l'élaboration de la politique spatiale du pays, tout en garantissant les intérêts nationaux.

Le contrat comprend la mise en place d'une station de surveillance fixe spécifiquement adaptée au spectre de fréquences utilisé dans les communications par satellite. Cette station comprendra des antennes de type réflecteur, un système RF reliant les antennes aux équipements de mesure, un système de géolocalisation des émetteurs, du matériel et des logiciels de pointe pour l'enregistrement, le traitement, le stockage et la visualisation des données, un système complet de surveillance et de contrôle, ainsi qu'une alimentation électrique indépendante. En outre, il comprend la mise en service de la station, la formation du personnel et les services d'assistance et de maintenance sur une période de cinq ans, ainsi qu'une période de garantie de bon fonctionnement de deux ans.

La solution de surveillance SkyMon SATCOM d'Eviden est la pierre angulaire de cette collaboration. Elle offre un système sophistiqué et automatisé de surveillance du trafic de radiofréquences, permettant aux opérateurs de disposer d'outils complets pour surveiller en permanence les liens entre les satellites et les stations terrestres à partir d'un centre centralisé. En outre, l'évaluation des données issues des opérations de la station de surveillance par satellite augmentera les capacités de conseil de l'EETT dans divers secteurs de l'économie nationale. Cela permettra d'aider d'autres organismes gouvernementaux compétents à formuler des politiques et à mettre en œuvre des initiatives stratégiques.

" Avec cette nouvelle collaboration avec l'EETT, nous consolidons notre position de leader dans la surveillance des satellites. Avec SkyMon, nous fournissons une solution numérique de pointe utilisant des solutions d'IA et de Cloud éprouvées et avancées", a déclaré Bruno Milard, vice-président, responsable de l'électronique aérospatiale et de défense, Eviden, Groupe Atos.

Plus d'informations sur la solution SkyMon d'Eviden pour la surveillance des opérateurs et la localisation des interférences: https://eviden.com/solutions/digital-security/satellite-payload-monitoring

***

À propos de l'EETT

La Commission hellénique des télécommunications et des postes (EETT) est une autorité indépendante dotée d'une autonomie administrative et financière. Elle agit en tant qu'autorité nationale de régulation (ANR) en matière de fourniture de services et de réseaux de communications électroniques, d'installations et de services connexes, et de services postaux.

Pour plus d’information sur EETT : https://www.eett.gr/en/anakinosis/signing-of-the-contract-quot-supply-of-a-satellite-communications-spectrum-monitoring-system-sefd-quot/

