Lerøy Seafood Group ASA avviser EU-kommisjonens foreløpige vurdering

EUs konkurransemyndigheter (Kommisjonen) innledet 19. februar 2019 undersøkelser knyttet til mistanke om konkurransebegrensende samarbeid i laksemarkedet.

Kommisjonen har i dag kunngjort at den sender forhåndsvarsel til flere norske lakseeksportører. Varselet gir uttrykk for Kommisjonens foreløpige vurdering om at eksportørene i noen tilfeller kan ha utvekslet kommersielt sensitiv informasjon i forbindelse med salg av hel norsk oppdrettslaks i spotmarkedet til EU i perioden 2011 til 2019. Lerøy Seafood Group ASA (LSG) er blant selskapene som mottar forhåndsvarselet.

LSG vil bestemt avvise Kommisjonens anklager. LSG er dedikert til etterlevelse av konkurranselovgivningen og konkurrerer hele tiden hardt for å tilby kundene markedets beste produkter og betingelser.

Forhåndsvarselet er ikke et endelig vedtak, og er utstedt som et ledd i det ordinære saksforløpet i en undersøkelsessak. Kommisjonens varsel gir kun uttrykk for en foreløpig vurdering. LSG har rett til å imøtegå varselet, og vil etter en nøye gjennomgang gi sine merknader til Kommisjonen. Selskapet har bistått Kommisjonen gjennom hele prosessen, og vil fortsette å samarbeide for å legge til rette for Kommisjonens videre arbeid.

Det er vanlig at slike saker pågår i flere år. Det er derfor for tidlig å si om saken vil medføre sanksjoner eller andre negative konsekvenser for LSG, eller når saken vil få sin endelige konklusjon. Ettersom saken fortsatt pågår er det ikke mulig for selskapet å gi ytterligere informasjon.

Informasjonen i denne meldingen er vurdert som innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen (MAR) artikkel 7 og er informasjonspliktig etter MAR artikkel 17 og verdipapirhandelloven § 5-12. Børsmeldingen ble offentliggjort av Sjur S. Malm, CFO i Lerøy Seafood Group ASA, 25. januar 2024 kl. 12:07 CET.