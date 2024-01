Le KFSH&RC honore 25 scientifiques nommés dans le classement de Stanford parmi les 2 % des chercheurs les plus cités au monde

RIYAD, Arabie Saoudite, 25 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (KFSH&RC) a honoré les 25 scientifiques ayant rejoint le prestigieux classement de l’Université de Stanford mis à jour en octobre 2023, qui les place parmi les « 2 % des scientifiques les plus cités ».

La publication récente reconnaît 25 scientifiques éminents du KFSH&RC, comme étant parmi les 2 % des chercheurs les plus cités au monde en 2021–2022, et salue leurs carrières globales couronnées de succès. Cette reconnaissance prestigieuse honore les contributions exceptionnelles et l’impact des chercheurs du KFSH&RC sur la scène scientifique mondiale, soulignant l’engagement constant du KFSH&RC à faire progresser les soins de santé grâce à des recherches innovantes. Elle valorise encore davantage sa réputation d’envergure internationale en tant que pôle précurseur en matière de recherche innovante.

Son Excellence le Dr Majid Al Fayyadh, Directeur général du KFSH&RC, a déclaré : « Nous sommes incroyablement fiers de cette reconnaissance, qui témoigne de notre engagement sans faille à faire progresser les soins de santé grâce à la recherche et à l’innovation de pointe, aussi bien dans le pays qu’au-delà des frontières. Cette nouvelle étape reflète le dévouement et l’expertise de notre équipe constituée de scientifiques et de professionnels de santé d’exception qui repoussent sans relâche les limites du savoir. Au KFSH&RC, nous restons entièrement dévoués à notre mission consistant à façonner l’avenir des soins de santé et à contribuer aux progrès dans le secteur à travers le monde. »

Réputée pour son classement annuel, l’Université de Stanford met en lumière les réalisations remarquables de scientifiques dont les recherches ont recueilli le plus grand nombre de citations au sein de revues scientifiques et internationales. L’université dévoile chaque année une liste de 180 000 chercheurs correspondant aux 2 % des scientifiques les plus cités au monde. Ce classement couvre 22 domaines de recherche et 176 sous-domaines, et utilise les mesures de citation de la base de données Scopus.

Le KFSH&RC exprime ses sincères félicitations aux chercheurs reconnus pour l’année 2021–2022. Chaque scientifique a laissé une marque indélébile dans différents domaines médicaux. Leurs contributions illustrent l’engagement du KFSH&RC pour l’excellence et le leadership en matière d’innovation dans les soins de santé.

Cette reconnaissance renforce encore davantage la réputation du KFSH&RC en tant que centre de soins de santé holistique, et souligne son engagement à élaborer un système de santé robuste grâce à des recherches et à des progrès continus, dans la lignée du plan Vision 2030.