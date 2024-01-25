KFSH&RC 慶祝 25 名科學家入選斯坦福大學全球被引用次數最多的 2% 研究人員名單

沙特阿拉伯，利雅德, Jan. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 表彰了 25 位加入斯坦福大學著名榜單的科學家，該榜單表明他們躋身於 2023 年 10 月更新的“被引用次數最多的前 2% 科學家”榜單。

最近發布的這一榜單表彰了 25 位傑出的 KFSH&RC 科學家，他們躋身於 2021-2022 年全球被引用次數最多的前 2% 的研究人員，該榜單肯定了他們的整體職業成就。這一殊榮旨在表彰 KFSH&RC 的研究人員在全球科學舞台上的傑出貢獻和影響，彰顯了該中心透過新穎研究推動醫療保健事業發展的堅定承諾。它提升了其作為創新研究先鋒中心的國際聲譽。

KFSH&RC 行政總裁 Majid Al Fayyadh 博士閣下表示：「我們為獲得這一殊榮感到無比自豪，這證明了我們透過尖端研究和創新推動國內外醫療保健事業發展的堅定承諾。這一新的里程碑反映了我們卓越的科學家和醫學專家團隊的奉獻精神和專業知識，他們不斷拓展知識的邊界。在 KFSH&RC，我們將繼續致力於我們的使命，塑造醫療保健的未來，並為該領域的全球進步做出貢獻。」

斯坦福大學以其年度榜單而聞名，該榜單重點介紹了其研究成果在國際和科學期刊上獲得最高引用率的科學家的傑出成就。該大學每年都會公布一份榜單，其中包括 180,000 名研究人員，他們代表了全球被引用次數最多的前 2% 的科學家。該榜單採用 Scopus 資料庫的引文指標，涵蓋 22 個研究領域和 176 個子領域。

KFSH&RC 衷心祝賀 2021-2022 年度獲獎的研究人員。每一位科學家都在不同的醫學領域留下了不可磨滅的印記。他們的貢獻體現了 KFSH&RC 在醫療創新方面追求卓越和領先的承諾。

這一表彰進一步提升了 KFSH&RC 作為綜合醫療保健中心的聲譽，彰顯了該中心根據《2030 年願景》，透過不斷研究和進步，致力於建設一個堅韌的醫療保健系統的決心。

此公告隨附的照片可在以下網址查看： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/11e5bca6-007a-405e-8eb7-ea79910ca705