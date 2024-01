1. kvartal gav som forventet en udfordrende start på året. RTX nåede dog en væsentlig milepæl med indgåelsen af en strategisk aftale i Healthcare segmentet.

Nørresundby, den 25. januar 2024

Selskabsmeddelelse nr. 06/2024





Delårsrapport for 1. kvartal 2023/24

(perioden 01.10.2023 - 31.12.2023)





“I 1. kvartal nåede RTX en væsentlig strategisk milepæl med indgåelsen af en strategisk samarbejdsaftale, som kan understøtte betydelig vækst i Healthcare segmentet på 100-200% i 2025-26. I løbet af 1. kvartal mærkede RTX konsekvenserne af høje produktlagre hos vores kunder, hvilket har ført til lav ordreindgang og omsætning. Dette er som forventet og i tråd med det, som vi kommunikerede i vores årsrapport i november 2023. Vi ser en gradvis forbedring i produktefterspørgslen, og vi opretholder stærke relationer til vores store globale kunder, som har et langsigtet engagement og viser fortsat interesse for at udvikle ny forretning med RTX. Som allerede kommunikeret bliver 2023/24 et udfordrende år, men vi tror på, at forretningen gradvist vil forbedre sig i løbet af året, og vi fastholder vores forventninger for året som kommunikeret i årsrapporten for 2022/23. ”

Peter Røpke, Administrerende direktør

FORRETNINGSMILJØET FOR RTX I DE SENESTE ÅR

I de seneste tre år har vi været vidne til ændringer i vores kunders forretning. Udfordringer såsom COVID-relaterede produktionsbegrænsninger, komponentmangel, øget hjemmearbejde og ustabile leverancehorisonter fra 3 til 18 måneder har ændret markedsdynamikken. Som tidligere beskrevet har RTX aktivt stået over for disse udfordringer i de seneste år, hvor vi har sikret komponenter, en stigende omsætning for både RTX og opfyldelse af kundeordrer, som har gjort det muligt for dem enten at fastholde eller udvide deres markeder.

Vores kunder afgiver nu typisk ordrer på eksisterende produkter med en 3-måneders horisont. Dermed er vi tilbage ved den normale bestillingstid fra før 2020. For nye produkter er der en længere horisont, da RTX’s forretningsmodel indebærer fælles udvikling og integration med kunderne. I vores bestræbelser på at forstå fremtidens marked og efterspørgsel er vi i tæt kontakt med vores eksisterende nøglekunder, som repræsenterer op til 80% af vores omsætning. På lang sigt viser vores kunder fortsat tiltro til produktprogrammerne, og ingen produkter udfases, og der er en kontinuerlig efterspørgsel efter udvikling af nye funktioner og integrationer. Dog er genbestillingstiden fortsat på 3-5 måneder, hvilket giver kunderne mulighed for at optimere deres lagre og stadig levere til rette tid og kvalitet.

HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 1. KVARTAL 2023/24

Som forventet blev resultatet i 1. kvartal skuffende. Det afspejler ændringerne i RTX’s forretningsmiljø, men det er også et resultat af det stærke 4. kvartal i 2022/23. RTX’s top ti kunder repræsenterer hovedparten af den samlede omsætning. Derfor kan tidspunkterne for leverancer af de enkelte ordrer have stor indflydelse på resultatet i de enkelte kvartaler, som det ofte er fremhævet.

Nettoomsætningen i 1. kvartal 2023/24 blev DKK 81,9 mio. Som forventet er omsætningen ekstraordinært lav, da vores kunder har udskudt ordrer for at reducere deres produktlagre og arbejdskapital mod udgangen af året.

Yderligere er vi påvirket af en svagere USD-kurs i forhold til sidste år. Størstedelen af vores omsætning og direkte produktionsomkostninger er i USD. Justeret for effekten i valutakursen

i forhold til sidste år, er den FX korrigerede omsætning på DKK 85,3 mio.

Bruttoresultatet i 1. kvartal 2023/24 blev DKK 31,9 mio, hvilket er 68,6% lavere end sidste år. RTX har store kunder med en bred produktportefølje med forskellige bruttomarginer, og sammensætningen af solgte produkter i kvartalet har stor påvirkning på bruttoresultatet. Bruttoresultatet i 1. kvartal er påvirket af den lave omsætning samt et produktmix, som har en bruttomargin under gennemsnittet.

Bruttomarginen i 1. kvartal 2023/24 blev 38,9%, hvilket er 6,9 %-point under bruttomarginen for helåret 2022/23. Bruttomarginen var i 1. kvartal 2023/24 påvirket af produktmixet. I de kommende kvartaler af 2023/24, forventer vi en positiv udvikling af bruttomarginen fra produktmixet kombineret med vores indsatser for at forbedre bruttomarginen på de enkelte produkter.

EBITDA blev DKK -30,5 mio. i 1. kvartal 2023/24, svarende til et fald på 172,5% i forhold til sidste år. Resultatet var påvirket af væsentlig lavere omsætning og bruttomargin. Ved udgangen af 2023 blev der taget en række initiativer til at reducere omkostningerne, hvilket forventes at have effekt i 3. kvartal 2023/24.

EBIT blev i 1. kvartal 2023/24 DKK -41,2 mio., da afskrivningerne var på samme niveau som i tidligere kvartaler.

Pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) blev i 1. kvartal 2023/24 på DKK -18,6 mio., hvilket var et resultat af den lavere omsætning kombineret med reduktionen i arbejdskapital.

FORVENTNINGERNE TIL 2023/24

STRATEGISK MÅLSÆTNING

RTX A/S

PETER THOSTRUP PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen Administrerende direktør





LEDELSESBERETNING

Indgåelse af strategisk aftale i Healthcare segmentet skaber grundlaget for væsentlig

vækst på en 3-årig horisont. Skuffende resultat i 1. kvartal 2023/24.

OMSÆTNINGSVACUUM

RTX har en kundeportefølje omfattende meget store globale virksomheder, som RTX har stærke partnerskaber med om at udvikle og producere trådløse løsninger. I løbet af regnskabsåret 2022/23 leverede vi høje volumener, og vores kunder fyldte deres lagre op. I 1. kvartal 2023/24 har vi set en meget lav leverancevolumen, da vores kunder har arbejdet på at reducere deres lagrene til et mere normaliseret niveau med ordrehorisonter, der tidligere gik fra op til 18 måneder tilbage til et normalt niveau på 3 måneder.

Omsætningen i 1. kvartal 2023/24 beløb sig til DKK 81,9 mio. (1. kvartal 2022/23: DKK 207,5 mio.). Omsætningen i 1. kvartal 2022/23 var exceptionelt høj, da komponenter i store volumener blev tilgængelige og vi igen kunne levere produkter. I 1. kvartal 2023/24 er omsætningen extraordinært lav. Omsætningen er påvirket af et meget stærkt 4. kvartal 2022/23, hvor store ordrer til globale kunder blev leveret, og kunderne bestræbte sig på at reducere lagre og arbejdskapital frem mod udgangen af året. Desuden var omsætningen påvirket af en lavere USD valutakurs sammenlignet med sidste år, hvilket har påvirket omsætningen.

Enterprise segmentet: Omsætningen i 1. kvartal 2023/24 blev DKK 44,5 mio. (1. kvartal 2022/23: DKK 154,8 mio.), svarende til et fald på 71,2% i forhold til sidste år. Store leverancer i 2022/23 samt kundernes fokus på at reducere deres arbejdskapital påvirker omsætningen i 1. kvartal.

ProAudio segmentet: Omsætningen i 1. kvartal 2023/24 blev DKK 23,8 mio. (1. kvartal 2022/23: DKK 38,6 mio.), svarende til et fald på 38,2% i forhold til sidste år. Store leverancer i 2022/23 samt kundernes fokus på at reducere deres arbejdskapital påvirker omsætningen i 1. kvartal.

Healthcare segmentet: Omsætningen i 1. kvartal 2023/24 blev DKK 13,5 mio. (1. kvartal 2022/23: DKK 14,1 mio.), hvilket er 4,2% lavere end sidste år. Fokus har været på at afslutte den strategiske aftale i Healthcare segmentet, og en del af de forventede leverancer blev udskudt til 2. kvartal 2023/24. Vi er i en overgangsfase til næste generations produkter, som vi også ser effekten af i et lavere produktsalg.

Bruttoresultatet i 1 kvartal blev DKK 31,9 mio. (1. kvartal 2022/23: DKK 101,5 mio.). Nedgangen er primært drevet af lavere volumen i produktsalg og produktmixet.

Bruttomarginen i 1. kvartal blev 38,9% (1. kvartal 2022/23: DKK 48,9%). Bruttomarginen var påvirket af det realiserede produktmix. I de kommende kvartaler af 2023/24 forventer vi en positiv udvikling i bruttomarginen fra produktmixet kombineret med vores indsatser for at forbedre bruttomarginen per produkt.

Kapacitetsomkostningerne som hovedsageligt består af personaleomkostninger og andre eksterne udgifter, udgjorde DKK 65,9 mio. i 1. kvartal (før aktivering af udviklingsomkostninger) sammenlignet med DKK 62,9 mio. i 1. kvartal 2022/23. Vi har øget fokus på de kunderelaterede aktiviteter og er i øvrigt fortsat omkostningsforsigtige i forhold til andre kapacitetsomkostninger samt udvikling af organisationen. Stigningen i kapacitetsomkostningerne omfatter hovedsagelig udgifter til løn. I 1. kvartal 2023/24 har vi taget nogle tiltag til at reducere omkostningerne, som vi forventer at se effekten af i 3. kvartal 2023/24.

Initiativerne afspejler en balanceret indsats for at balancere den kortsigtede omsætningsreduktion med den langsigtede vækstambition, hvor vi har brug for dygtige og erfarne medarbejdere til at fortsætte med at udvikle vores kundeportefølje og produkter.

Aktiverede udviklingsomkostninger: RTX fortsatte i kvartalet finansieringen af udviklingsaktiviteter af nye produktfeatures samt nye produkter til den fremtidige produktportefølje i ProAudio og Healthcare segmenterne. I alt aktiverede koncernen udviklingsomkostninger på DKK 3,6 mio. i 1. kvartal 2023/24 (1. kvartal 2022/23: DKK 3,4 mio.).

Afskrivninger steg til DKK 10,7 mio. i 1. kvartal 2023/24 (1. kvartal 2022/23: DKK 9,7 mio.), da nye produkter er lanceret, og afskrivninger påbegyndt.

EBITDA i 1. kvartal 2023/24 beløb sig til DKK -30,5 mio. (1. kvartal 2022/23: DKK 42,0 mio.). Resultatet er forårsaget af en væsentligt lavere omsætning fra produktsalg.

EBIT blev i 1. kvartal 2023/24 på DKK -41,2 mio. (1. kvartal 2022/23: DKK 32,3 mio.), da afskrivningsniveauet er på niveau med tidligere perioder omkring DKK 10 mio. pr. kvartal.

Resultat før skat i 1. kvartal 2023/24 blev DKK -44,4 mio. (1. kvartal 2022/23: DKK 22,5 mio.).

EGENKAPITAL, AKTIVER OG PENGESTRØMME

Pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) udgjorde DKK -18,6 mio. i 1. kvartal 2023/24 sammenlignet med DKK 22,1 mio. i 1. kvartal 2022/23. CFFO var negativt påvirket af driftsresultatet og positivt påvirket af udviklingen i arbejdskapitalen.

Samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld i RTX udgjorde ved udgangen af 1​. kvartal 2023/24 DKK 115,5 mio. sammenlignet med DKK 91,5 mio. ved udgangen af 1. kvartal sidste år. Niveauet er positivt påvirket af indtjeningen gennem de seneste 12 måneder og negativt påvirket af driftsresultatet i kvartalet.

Samlede aktiver udgjorde DKK 470,0 mio. ved udgangen af 1. kvartal 2023/24 sammenlignet med DKK 556,8 mio. ved udgangen af 1. kvartal sidste år. Nedgangen i samlede aktiver skyldes primært et væsentligt lavere niveau i tilgodehavender i forhold til sidste år som følge af det lavere aktivitetsniveau i kvartalet.

Afkast af investeret kapital er beregnet over en 12 måneders periode og påvirket af den lave omsætning. I 1. kvartal 2023/24 blev det på 6,2% (1. kvartal 2022/23: 38,6%).

Soliditetsgraden i RTX er på et fortsat stærkt niveau med 72,1% ved udgangen af 1. kvartal 2023/24 (1. kvartal 2022/23: 62,7%).

FORVENTNINGERNE TIL 2023/24

RTX fastholder forventningerne til regnskabsåret 2023/24 som annonceret den 13. november 2023 og i årsrapporten for 2022/23 med en omsætning på DKK 580-630 mio., EBITDA på DKK 45-60 mio. og EBIT på DKK 5-20 mio.

Nettoomsætning for 2023/24: 80% af omsætningen forventes at komme fra eksisterende produkter og 20 % fra nye produkt- og modullanceringer. Resultatet i 1. kvartal blev en omsætning på DKK 81,9 mio., og i 2. kvartal forventes en omsætning mellem DKK 120-130 mio. baseret på nuværende ordrebog og leveringsplan. Med det lave resultat for 1. halvår, er forventningerne til 2. halvår baseret på en gradvis tilbagevenden til en normaliseret produktion og leveranceplan, hvor 4. kvartal forventes at blive det stærkeste kvartal. Vi forventer først at nærme os helt normaliserede tilstande for produktsalget ved udgangen af 2023/24, og det vil variere fra kunde til kunde.

Bruttomarginen påvirkes af produktmixet. Leverancerne i 1. kvartal af produkter med lav bruttomargin forventes at blive opvejet af leverancer af produkter med højere marginer i de

resterende kvartaler.

Kapacitetsomkostningerne for 2023/24 forventes at blive lavere end i 2022/23. Dette er et resultat af omkostningsforsigtighed af ledelsen i 1. kvartal, og det forventes at fortsætte hele året. Effekten af dette vil hovedsagelig kunne ses i 2. halvår.

Lagre, omfatter komponenter, færdige produkter, og varer i transit, vil falde i løbet af den resterende del af regnskabsåret 2023/24 i takt med, at omsætningen stiger og tilgangen af komponenter stopper. Den absolutte lagerreduktion afhænger af omsætningsudviklingen.

I de seneste år har elektronikindustrien oplevet ekstraordinære udfordringer i forsyningskæderne, og vi ser nu store lagre hos vores kunder. Vores kunder arbejder på at reducere deres lagre og forbedre deres arbejdskapital, og dette kombineret med en normaliseret ordrehorisont på 3 måneder i forhold til tidligere 18 måneder har resulteret i, at kunderne udskyder nye produktordrer. Alle vores kunder udtrykker fortsat tro på deres produkter udviklet sammen med RTX, og de forventer, at efterspørgslen vil stige, når lagrene når et normaliseret niveau.

Forventningerne er baseret på dialog med vores nøglekunder, deres forventninger til 2023/24, samt vores markedsindsigt om nye kunder og produkter. USD FX-valutakursen skaber en vis usikkerhed på helåret, da langt størstedelen af omsætningen og produktionsomkostningerne afregnes i USD. For en fuldstændig liste over forudsætninger for forventningerne henvises til årsrapporten for 2022/23 (side 34-35).

STRATEGISK AFTALE

Den 30. november 2023 underskrev RTX en fast aftale med en stor global Healthcare virksomhed om et strategisk samarbejde, der skal bringe en ny generation af trådløs infrastruktur til patientovervågningsløsninger på markedet for sygehussektoren. Dette partnerskab forventes at resultere i nye produktlanceringer fra andet halvår af 2024 og en omsætningsstigning i segmentet på 100-200% inden 2025/26.

LANGSIGTEDE MÅLSÆTNINGER

Vi tror på, at vi kan nå de langsigtede målsætninger i 2025/26 med en omsætning på over DKK 1 mia. og en EBITDA-margin på over 16%. Det baserer vi dels på en tilbagevenden til normaliserede omsætningsmønstre i alle 3 segmenter, samt nye produktlanceringer, som er under udvikling sammen med vores nøglekunder. Endelig forventes den nyligt underskrevne kontrakt i Healthcare at bidrage væsentligt til at øge omsætningen og nå vores målsætninger.

Ser vi på vores 3 segmenter forventer vi en normaliseret årlig omsætning af eksisterende produkter på DKK 600-700 mio. Enterprise segmentet er præget af langsigtet samarbejde med store globale kunder. ProAudio er kendetegnet ved samarbejde med centrale globale aktører i segmentet samt vækst i kundebasen. Healthcare har altid været det mindste segment, men er det segment, hvor vi forventer de højeste vækstrater på lang sigt. Med kontrakten, som blev underskrevet i november 2023, har vi nu mulighed for at nå ud til kunder i Healthcare segmentet, som vi ikke har kunnet tidligere. Med den nye aftale har RTX alle relevante IP rettigheder, hvilket gør det muligt at kontakte flere kunder.

Alt i alt afspejler målsætningerne for 2025/26 en normaliseret omsætning i den eksisterende forretning kombineret med løbende produktlanceringer hos eksisterende globale kunder, etablering af samarbejde med nye kunder og høj vækst i Healthcare som konsekvens af den strategiske indsats og indgåede aftale.

AKTIETILBAGEKØB

Baseret på den reviderede kapitalpolitik offentliggjort den 29. august 2023, annoncerede RTX den 30. november 2023, at RTX ville igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 20 mio. i løbet af 2023/24. Ved udgangen af 1. kvartal 2023/24, er der under Safe Harbour programmet købt 45.236 stk. aktier til en værdi af DKK 3,2 mio., og programmet fortsætter op til DKK 20 mio. i henhold til reguleringerne af Safe Harbour og RTX’s kapitalpolitik.

RISICI OG USIKKERHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2023/24

Udtalelser om fremtidige forhold:

Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Disse udtalelser kan være påvirket af flere risici og

usikkerheder, som betyder, at den faktiske udvikling og resultaterne kan afvige væsentligt fra forventningerne, som fremsættes direkte eller indirekte i denne delårsrapport. Disse risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til, generelle økonomiske forhold og udviklinger, ændringer i efterspørgslen efter RTX’s produkter og tjenester, konkurrenceforhold, teknologiske ændringer, udsving i valutakurser, komponent-tilgængelighed og udsving i leverancer fra underleverandører samt lovgivningsmæssige og/eller regulative ændringer.

