Evaxion entwickelt maßgeschneiderte neuartige Krebsimpfstoffe auf der Grundlage einer neuen, bisher ungenutzten Quelle von durch KI entdeckten Targets

Mit der von AI-Immunology™ ermöglichten Entdeckung dieser neuartigen Krebsimpfstoff-Targets wird die Entwicklung personalisierter und präziser Impfstofflösungen möglich und bietet viel versprechende Perspektiven für bedürftige Patienten Transformatives Impfstoffkonzept: Dieses auf AI-Immunology™ gestützte Impfstoffkonzept hat das Potenzial, Behandlungslösungen für Krebspatienten zu bieten, die normalerweise nicht auf eine Krebsimmuntherapie ansprechen.

KOPENHAGEN, Dänemark, Jan. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) („Evaxion“ oder das „Unternehmen“), ein im klinischen Stadium tätiges TechBio-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von AI-Immunology™-gestützten Impfstoffen spezialisiert hat, gibt ein erweitertes Engagement für die Entwicklung maßgeschneiderter Krebsimpfstoffe bekannt, die auf eine neuartige Kategorie von durch KI identifizierten Tumorantigenen abzielen, die sogenannten endogenen Retroviren (ERV).

Die neue Behandlungsmöglichkeit könnte die Anwendbarkeit von Krebsimpfstoffen erweitern. Mit den neuen Impfstoffzielen, den ERV, könnte die Behandlung von Patienten möglich werden, die auf die herkömmliche Krebsimmuntherapie nicht ansprechen. Mit dem verstärkten Fokus auf dieses bahnbrechende therapeutische Konzept hat Evaxion präklinische Aktivitäten mit dem Ziel eingeleitet, bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2024 Proof-of-Concept-Daten zu generieren.

Birgitte Rønø, Chief Scientific Officer von Evaxion, zeigt sich optimistisch: „Mit unserem verstärkten Fokus auf ERV-Krebsimpfstoffe wollen wir den Entwicklungsprozess beschleunigen, um Behandlungslösungen für Krebspatienten bereitzustellen, die bisher nicht auf eine Immuntherapie angesprochen haben. Die ERV-Krebsimpfstoffe stellen einen vielversprechenden Durchbruch dar, der die Anwendungsmöglichkeiten von Krebsimpfstoffen erheblich erweitern könnte und einen bedeutenden Schritt vorwärts in unserem Engagement für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch innovative und KI-gestützte Ansätze darstellt. Wir verzeichnen bereits ein großes Interesse an ERV-basierten Impfstoffen und freuen uns darauf, das bedeutende Potenzial durch diese Proof-of-Concept-Daten weiter zu untermauern.“

Neue Erkenntnisse über diese aufregenden Möglichkeiten wurden von Evaxion auf der letzten Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) vorgestellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer vorherigen Pressemitteilung .

Über ERV

ERV sind Überbleibsel von alten Viren, die in unserem Genom schlummern. ERV werden bei Krebs oft überexprimiert, nicht aber bei gesundem Gewebe. Dadurch werden sie für das Immunsystem sichtbar und sind daher vielversprechende Ziele für Krebsimpfstoffe. AI-Immunology™ ist entscheidend für die Identifizierung therapeutisch relevanter ERV-Tumorantigene aus genomischen Patiententumordaten.

Über AI-Immunology™

AI-Immunology™ ist eine skalierbare und anpassungsfähige Technologieplattform für künstliche Intelligenz, die bei der Entdeckung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten und Krebs führend ist. Durch die Integration der kollektiven Leistung der proprietären KI-Modelle PIONEER™, EDEN™, RAVEN™ und ObsERV™ kann die Plattform die Komplexität des Immunsystems des Patienten modellieren. Die fortschrittliche computergestützte Modellierung von AI-Immunology™ identifiziert, prognostiziert und entwirft Impfstoffkandidaten und revolutioniert damit die Landschaft der Immuntherapie, indem sie einen ganzheitlichen und personalisierten Ansatz zur Bekämpfung sich schnell entwickelnder Krankheitserreger und bösartiger Zellen bietet.

Über EVAXION

Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf seine firmeneigene KI-Plattform, AI-Immunology™, stützt. Die proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von AI-Immunology™ hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen personalisierten Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische Pipeline für Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und seine bahnbrechende AI-Immunology™-Plattform und Impfstoffpipeline besuchen Sie bitte unsere Website .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter „abzielen“, „glauben“, „erwarten“, „hoffen“, „anstreben“, „beabsichtigen“, „können“, „könnten“, „antizipieren“, „erwägen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „werden“, „können haben“, „wahrscheinlich“, „sollten“, „würden“ und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen sowie klinischen Studien; die Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der Inflation und die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie des anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland sowie im Nahen Osten auf unser Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen enthalten sind, die unter www.sec.gov abgerufen werden können. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.