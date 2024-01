La population canadienne souhaite majoritairement que l’IA fasse l’objet d’une réglementation et de principes éthiques, selon un rapport de TELUS

TORONTO, 25 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette Semaine de la protection des données, TELUS est fière de souligner aujourd’hui son leadership dans la promotion du dialogue et de la collaboration autour du développement et de l’utilisation responsables de l’intelligence artificielle (IA) avec son premier rapport sur l’IA : Le pouvoir des perspectives au Canada. Dans ce rapport de recherche, que le public peut consulter à telus.com/IAresponsable, TELUS présente les perceptions, les idées et les opinions sur l’IA de près de 5 000 Canadiens et Canadiennes, dont celles de personnes autochtones, de membres des groupes racisés, de femmes noires, de personnes âgées, de personnes nouvellement arrivées au Canada, de jeunes, de personnes ayant un handicap physique et de membres de la communauté LGBTQ2S+.



Le rapport de TELUS met en lumière les espoirs, les craintes et les expériences de gens ordinaires en ce qui concerne l’IA. Il montre à la fois les avantages potentiels et les préoccupations associés à cette technologie puissante qui en est à ses débuts. Ses conclusions indiquent que la population canadienne souhaite résolument que l’IA soit développée de manière responsable, plus de 90 % des personnes interrogées étant tout à fait d’accord pour dire que le développement de l’IA doit s’appuyer sur des principes éthiques. L’étude souligne que les gens sont favorables à une réglementation de l’IA, à l’importance d’inclure diverses voix dans son développement et à la priorité qui devrait être accordée à l’élimination des préjugés pour garantir que la technologie tient compte des besoins et des valeurs de la population canadienne.

Principales conclusions tirées du rapport :

Plus de 90 % des personnes interrogées estiment que le développement de l’IA devrait être guidé par des principes éthiques

78 % des personnes interrogées pensent que l’utilisation de l’IA devrait être réglementée au Canada

42 % des personnes interrogées qui s’auto-identifient comme membres d’un groupe racisé ont l’impression que l’IA comporte des biais envers eux et leurs pairs

80 % des personnes interrogées âgées de 12 à 17 ans pensent que leur génération devra régler les problèmes causés par l’utilisation actuelle de l’IA (personnes interrogées après avoir obtenu le consentement parental)

« À TELUS, nous croyons que le développement responsable de l’IA exige la participation active et l’apport de toute la population au pays. Ce rapport est notre cri de ralliement pour que les organisations s’impliquent en créant des ressources utiles pour informer le public sur la façon dont elles prennent en compte l’éthique et les répercussions humaines dans le développement de cette innovation incroyablement puissante, tout en étant inclusives dans la prise de décision concernant les aspects du développement de l’IA, a déclaré Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance à TELUS. TELUS accorde de l’importance à l’évolution responsable de l’IA. L’entreprise fait connaître ces résultats pour nourrir la réflexion en ce qui a trait aux initiatives futures, en veillant à ce que l’IA profite à toute la population canadienne tout en respectant la vie privée et les valeurs des citoyens et des citoyennes. »

TELUS reconnaît l’importance de donner la priorité aux valeurs humaines et à la confiance dans le développement et l’utilisation de l’IA. Elle reste déterminée à promouvoir la transparence, la protection de la vie privée et les pratiques responsables en matière d’IA. Dans le cadre de cet engagement, TELUS a été la première entreprise de télécommunication au Canada à signer le nouveau code de conduite volontaire d’ISDE pour l’IA générative, qui vise à assurer le développement transparent, équitable et responsable de la technologie de l’IA générative. En 2023, nous avons lancé l’atelier en ligne sans frais TELUS Averti sur l’IA responsable , qui est le fruit d’une collaboration avec l’Institut canadien de recherches avancées (CIFAR) et qui aide les adolescents et adolescentes à mieux comprendre l’IA : en quoi elle consiste, ce dont elle est capable et, surtout, ce qu’elle n’est pas. TELUS a aussi été la première organisation au monde à obtenir la certification ISO Respect de la vie privée assuré dès la conception pour son programme Les données au service du bien commun.

Pour en savoir plus sur le rapport de recherche sur l’IA et sur les futures possibilités de faire entendre votre voix, visitez le site telus.com/IAresponsable .

